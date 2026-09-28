طلاب فوق سور مدرسة بنات بشبين القناطر .. والتعليم تحقق في الواقعة

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم إخطار مركز شرطة شبين القناطر بواقعة تواجد عدد من الطلاب أعلى سور مدرسة شبين القناطر الثانوية للبنات، عقب تداول صور للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح المصدر أن الطلاب فروا من المكان فور وصول قوة أمنية، مشيرًا إلى أنه جارٍ فحص الواقعة وتحديد هوية الطلاب الظاهرين في الصور المتداولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الموقف بشكل فوري، عقب تلقي البلاغ بشأن الواقعة.

وكان عدد من أولياء الأمور قد تداولوا استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها الجهات المختصة بالتدخل لمنع تكرار مثل هذه التصرفات، مؤكدين أن الواقعة أثارت حالة من القلق بين الطالبات وأسرهن.

وقال عدد من الأهالي إن مثل هذه التصرفات تتكرر، خاصة خلال أوقات دخول وخروج الطالبات، مطالبين بتكثيف التواجد الأمني بمحيط المدرسة وتشديد الرقابة على المنطقة، إلى جانب بحث إمكانية زيادة ارتفاع الأسوار وتركيب كاميرات مراقبة، بما يسهم في تعزيز إجراءات التأمين والحفاظ على سلامة الطالبات.