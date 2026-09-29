صندوق البحر الأحمر يدعم 30 مشروعًا فيما تحصد أفلام الجولة الأولى "الكاميرا الذهبية"

أعلن صندوق البحر الأحمر أحد برامج مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن اختيار 30 مشروعًا في الجولتين الأولى والثانية لعام 2026 من بين 916 طلبًا، مواصلًا التزامه باكتشاف ودعم الأصوات السينمائية الواعدة والمتميزة من المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا، ومساندة مشاريعها في مختلف مراحل صناعة الفيلم.



وتواصل مجموعة من أفلام الجولة الأولى ترسيخ حضورها على الساحة السينمائية الدولية، بعد مشاركات ونجاحات في عدد من أبرز مهرجانات العالم، فقد اختير فيلما «بينيمانا» للمخرجة ماري كليمنتين دوسابيجامبو و«توت الأرض» للمخرجة ليلى المراكشي للمشاركة في قسم «نظرة ما» ضمن مهرجان كان السينمائي 2026، قبل أن يتوّج «بينيمانا» بجائزة الكاميرا الذهبية.

وفي مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، شهد كل من «الفصول الأربعة في جاوة» للمخرجة كاميلا أنديني و«أنغ» للمخرج ثيجا ريو عرضهما العالمي الأول، فيما توّج «أنغ» بجائزة «بلاتفورم».



كما شهد مهرجان البندقية العرض العالمي الأول لفيلم «البرانية» للمخرجة أشجان الهمس ضمن «أيام البندقية»، وشارك فيلم «السَّمْع» للمخرج لي باو في مهرجان لوكارنو السينمائي.



وخُصصت الجولة الأولى للمشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج، حيث تلقى الصندوق 220 طلبًا، وهو أعلى عدد تسجله إحدى جولات ما بعد الإنتاج منذ تأسيس الصندوق، ما جعلها من أكثر جولاته تنافسية حتى اليوم، قبل اختيار 13 مشروعًا للحصول على دعم الصندوق.



أما الجولة الثانية والمخصصة للمشاريع في مرحلة الإنتاج، فقد استقبلت 696 طلبًا، قبل اختيار 17 مشروعًا للحصول على دعم الصندوق، وتضم القائمة أفلامًا روائية طويلة ووثائقية وقصيرة.



وتضم اختيارات الجولة الثانية خمسة مشاريع سعودية، هي: «ذكرني أن أنسى» للمخرجة لمى جمجوم، و«جثمان أخضر» للمخرج خالد زيدان، و«عطلة ماريا» للمخرج رائد السماري، و«بيت بحر» للمخرج ياسر حماد، و«مايكرويف» للمخرج مشاري المزيد.



وقال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: «تعكس هاتان الجولتان جوهر ما يسعى إليه صندوق البحر الأحمر: اكتشاف أصوات سينمائية متميزة، ودعم مشاريع تحمل رؤى طموحة وقادرة على الوصول إلى جمهور أوسع. وما حققته هذه المجموعة من أفلام الجولة الأولى من حضور دولي لافت يعكس مستوى المشاريع المختارة، فيما نتطلع إلى متابعة مشاريع الجولة الثانية وهي تواصل مسيرتها نحو الاكتمال والعرض».



وتواصل اختيارات الجولتين مسيرة صندوق البحر الأحمر في بناء منظومة مستدامة لدعم صناعة السينما، ومساندة صنّاع الأفلام من المراحل المبكرة وحتى اكتمال أعمالهم وانطلاقها إلى الجمهور، بما يعزز حضور أصوات سينمائية جديدة من المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية والعالم على الساحة الدولية.



القائمة الكاملة للمشاريع المختارة

الجولة الأولى: ما بعد الإنتاج (13 مشروعًا)

السَّمْع

المخرج: لي باو | المنتجون: إليزابيث ويجايا، ويجي الي، ثي باو ين هوينه | البلدان: فيتنام، سنغافورة، فرنسا، النرويج، إندونيسيا، تايوان، الصين

مَن سرق صليبي؟

المخرج: بارك سي يونغ | المنتجان: بارك سي يونغ، فيليب بوبر | البلدان: كوريا الجنوبية، ألمانيا

البرانية

المخرجة: أشجان الهمس | المنتجان: فرانك هوفه، قسمت السيد | البلد: مصر

بينيمانا

المخرجة: ماري كليمنتين دوسابيجامبو | المنتجتان: سامانثا بيفو، ماري إيبيفاني أواييزو | البلد: رواندا

أنغ

المخرج: ثيجا ريو | المنتجان: نانسي بيسو، جاي رودجرز | البلد: الهند

أجراس كابول

المخرجة: شابنام زرياب | المنتجون: لو شيكوتو، جان إتيان برا | البلدان: فرنسا، ألمانيا، بلجيكا

الفصول الأربعة في جاوة

المخرجة: كاميلا أنديني | المنتج: إيفا إسفانسياه | البلد: إندونيسيا

بصيص رمادي

المخرجة: ميشيل تيان | المنتجة: سابين صيداوي | البلدان: لبنان، فرنسا، قطر

سيلفي

المخرج: سايليش راثناكومار | المنتجة: أنجالي باتيل | البلد: الهند

حارس الجزيرة

المخرج: سويمهون يسماو سندكي | المنتج: تاميرات ميكونن تيكلو | البلد: إثيوبيا

درب الحمير

المخرج: أحمد البظ | المنتج: أمين نايفة | البلدان: فلسطين، كندا

بكرا جاي مطر

المخرج: جمال العمر | المنتجان: عروة حمد الله، جمال العمر | البلدان: سوريا، تركيا، المملكة المتحدة

توت الأرض

المخرجة: ليلى المراكشي | المنتجون: سعيد حميش بن العربي، جولييت شراميك، أدريا مونيس، إليسا هين | البلدان: المغرب، إسبانيا، فرنسا، بلجيكا



الجولة الثانية: الإنتاج (17 مشروعًا)

ذكرني أن أنسى

المخرجة: لمى جمجوم | المنتجات: مودة سالم، مريم سندي، لمى جمجوم | البلد: المملكة العربية السعودية

بنات البحر

المخرجة: مارتيكا إسكوبار | المنتجون: مونستر خيمينيز، راجيف إدناني، ألبا سوتورا | البلد: الفلبين

قاديشا

المخرج: أمير فخر الدين | المنتجة: دوروتيه باينماير | البلدان: ألمانيا، لبنان، لوكسمبورغ

همهمة

المخرج: دون جوزيفوس رافاييل إبالهان | المنتجان: هانا شيربيك، أليمبرغ أنغ | البلد: الفلبين

قِطَع

المخرج: عمران حمدوالي | المنتج: آدم ثال | البلد: جنوب أفريقيا

غزة للأبد

المخرجان: طرزان ناصر، عرب ناصر | المنتجون: رشيد عبد الحميد، هوغو لوغران ناثان، ياسين مدكور | البلدان: فلسطين، الأردن، فرنسا



أقدام اللوتس

المخرجة: أماندا يو | المنتجة: فاي لينغ فو | البلد: ماليزيا

يا لها من حياة رائعة

المخرج: أحمد غصين | المنتج: جورج شقير | البلدان: لبنان، ألمانيا، النرويج

جثمان أخضر

المخرج: خالد زيدان | المنتج: بكر الدحيم | البلد: المملكة العربية السعودية

كبش الفداء

المخرج: يلماز أوزديل | المنتجون: محمد أكتاش، ماريلو ريبس، إمري كاييش | البلد: تركيا

ساق

المخرج: شوكير خوليكوف | المنتجة: إغيريم ساتيبالدي | البلدان: كازاخستان، إيطاليا

الواحة الأخيرة

المخرج: تشنغيو شاو | المنتج: شياو شو | البلد: الصين

عطلة ماريا

المخرج: رائد السماري | المنتجان: أمري راي كاكانيندين، سارة المضيمغ | البلد: المملكة العربية السعودية

دعونا نقاتل

المخرج: إيلي مايني | المنتجة: مايشا مايني | البلد: جمهورية الكونغو الديمقراطية

طرفاية

المخرجتان: صوفيا العلوي، أنابيلا نزري | المنتجون: صوفيا العلوي، توفيق عيادي، كريستوف بارال، أنابيلا نزري | البلد: المغرب

بيت بحر

المخرج: ياسر حماد | المنتجان: محمد كردفاني، خالد عوض | البلد: المملكة العربية السعودية

مايكرويف

المخرج: مشاري المزيد | المنتجة: ساجدة النور | البلد: المملكة العربية السعودية