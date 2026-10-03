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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«حماة الوطن» يطلق مبادرة لتوزيع 10 آلاف كرتونة على أهالي وسط الجيزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

أطلق حزب حماة الوطن بقطاع وسط الجيزة، برئاسة النائب عمرو رشاد، مبادرة لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على أهالي القطاع، وذلك ضمن فعاليات الحزب بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، والتي شهدت توزيع 60 ألف كرتونة على مستوى القطاعات المشاركة.

حماة الوطن يحتفل بذكرى النصر

وشهدت الفعالية حضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ووكيل مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والنائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب وأمين تنظيم الجمهورية.

وشارك النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، في فعاليات المبادرة، مؤكدًا أن دعم الأهالي وتقديم المساندة لهم يأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب وحرصه على أن تكون مشاركته في المناسبات الوطنية مرتبطة بخدمات ومبادرات تصل بصورة مباشرة إلى المواطنين.

تجديد العهد على مواصلة العمل وخدمة المواطنين

وأكد رشاد أن ذكرى نصر أكتوبر تمثل مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن فرحة المصريين بانتصارات وطنهم تكتمل دائمًا بمشاركة أهله ودعمهم والوقوف إلى جانبهم.

وتأتي المبادرة في إطار الفعاليات المجتمعية التي ينظمها حزب حماة الوطن، بمشاركة قياداته وأعضائه، للتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم الدعم للأسر والأهالي بمختلف المناطق.

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