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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية.. تفاصيل

الأكاديمية العسكرية
الأكاديمية العسكرية
قسم الخدمات

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية، عن فتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية، وبدء قبول دفعة جديدة من ( الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الصيادلة - العلاج الطبيعي - بكالوريوس تمريض ) للحصول على الدبلومات المهنية كالآتي :  

13 دبلومة مهنية

  1. ​دبلومة الصحة والسلامة المهنية ( لجميع مقدمي الخدمة الصحية ) 
القوات المسلحة
  1. ​دبلومة إدارة المستشفيات ( لجميع مقدمي الخدمة الصحية ) 
  2. ​دبلومة التحكم في العدوى ( لجميع مقدمي الخدمة الصحية ) 
  3. ​دبلومة الأبحاث الإكلينيكية ( لجميع مقدمي الخدمة الصحية ) 
  4. ​دبلومة إدارة الجودة والاعتماد GAHAR ( لجميع مقدمي الخدمة الصحية )
  5. دبلومة اقتصاديات الصحة ( لجميع مقدمي الخدمة الصحية ) 
  6. ​دبلومة التعليم الطبي ( لجميع مقدمي الخدمة الصحية ) 
  7. ​دبلومة علم الصيدلة الجينية والطب الشخصي ( للأطباء البشريين والصيادلة ) 
  8. ​دبلومة التغذية العلاجية ( للأطباء - الصيادلة - العلاج الطبيعي )
  9. ​دبلومة السكتة الدماغية والقسطرة التداخلية والأوعية الدموية ( للأطباء البشريين حاملي ماجستير طب المخ والأعصاب ) 
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
  1. ​دبلومة علاج الألم [ للأطباء البشريين حاملي درجة الماجستير والدكتوراه في تخصصات ( العظام - الريماتولوجي - الباطنة العامة - طب الأسرة - التخدير - علاج الألم ) ] 
  2. ​دبلومة الطب الصيني التقليدي ( للأطباء البشريين - العلاج الطبيعي ) 
  3. ​دبلومة إدارة التمريض ( بكالوريوس تمريض ) 

​مدة الدراسة - التقديم - الاستفسارات :  

​مدة الدراسة لكل دبلومة ( سنة ميلادية ) 

​سيتم فتح باب التقديم من اليوم ولمدة ( شهر ) 

و​لمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع التالي : ( https://www.mma.edu.eg/GraduateStudy.aspx?active=ins1 )

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​دفعة جديدة من الأطباء البشريين كضباط مكلفين بالقوات المسلحة 

وكان ​صدق الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير ٢٠٢٧.  

​الشروط العامة للقبول :  

  • ​إجتياز المرشح الدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية.  
  • ​أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى.  
  • ​ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك.  
  • ​أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابع لها المرشح.  
  • ​أن يكون المرشح لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام.  
  • ​أن يجتاز المرشح بنجاح إختبارات القياسات النفسية والإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار.  
القوات المسلحة
  • ​أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة ( فترة التكليف ).  
  • ​أن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.  
  • ​يشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن ( ٣٤ ) سنة فى يناير ٢٠٢٧ وأن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن ( ٣٨ ) سنة فى يناير ٢٠٢٧ ، وأن لا يقل التقدير عن جيد فى ( البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه ).  
  • ​أن يكون المرشح قد أمضى فترة الامتياز.  
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