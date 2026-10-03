هذه الأماكن الدخول بالمجان للمصريين في ذكرى نصر أكتوبر

​في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة، بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن قرار فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانًا لاستقبال الجمهور، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري.

​إحياء الذاكرة الوطنية وتعزيز الوعي

وتأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين، وخاصة الأجيال الجديدة، لزيارة الصروح والمعالم العسكرية التي توثق بطولات العسكرية المصرية وتخلل ملاحم نصر أكتوبر العظيم، لتعزيز روح الانتماء والوطنية والتعرف عن قرب على أمجاد بوابات العزة والكرامة.

​تفاصيل الزيارة والفعاليات

​فترة الإتاحة: تفتح المتاحف أبوابها طوال أيام الاحتفالات بدءاً من يوم 3 وحتى 6 أكتوبر.

​مجانية الدخول: تتيح المبادرة دخول الجماهير بدون أي رسوم طوال فترة المبادرة.

​أهداف المزارات: تقدم المتاحف والعروض العسكرية لوحات تجسد بسالة رجال القوات المسلحة وتضحياتهم الخالدة في سبيل استعادة الارض وتراب الوطن.

و​تعتبر هذه المزارات وجهة رئيسية لكل الراغبين في استحضار أمجاد أكتوبر والوقوف على صفحات العز والفخار التي سطرها أبطال القوات المسلحة بحروف من نور في تاريخ مصر الحديث.

​قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

وكان صدق الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير ٢٠٢٧.

​الشروط العامة للقبول :

​إجتياز المرشح الدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية. ​أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى. ​ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك.

​أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابع لها المرشح. ​أن يكون المرشح لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام. ​أن يجتاز المرشح بنجاح إختبارات القياسات النفسية والإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار. ​أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة ( فترة التكليف ).