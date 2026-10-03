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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هذه الأماكن الدخول بالمجان للمصريين في ذكرى نصر أكتوبر

المتاحف
المتاحف
قسم الخدمات

​في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة، بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن قرار فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانًا لاستقبال الجمهور، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري.

​إحياء الذاكرة الوطنية وتعزيز الوعي

وتأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين، وخاصة الأجيال الجديدة، لزيارة الصروح والمعالم العسكرية التي توثق بطولات العسكرية المصرية وتخلل ملاحم نصر أكتوبر العظيم، لتعزيز روح الانتماء والوطنية والتعرف عن قرب على أمجاد بوابات العزة والكرامة.

ماكينات حجز تذاكر المتاحف

​تفاصيل الزيارة والفعاليات

​فترة الإتاحة: تفتح المتاحف أبوابها طوال أيام الاحتفالات بدءاً من يوم 3 وحتى 6 أكتوبر.

​مجانية الدخول: تتيح المبادرة دخول الجماهير بدون أي رسوم طوال فترة المبادرة.

​أهداف المزارات: تقدم المتاحف والعروض العسكرية لوحات تجسد بسالة رجال القوات المسلحة وتضحياتهم الخالدة في سبيل استعادة الارض وتراب الوطن.

و​تعتبر هذه المزارات وجهة رئيسية لكل الراغبين في استحضار أمجاد أكتوبر والوقوف على صفحات العز والفخار التي سطرها أبطال القوات المسلحة بحروف من نور في تاريخ مصر الحديث.

سيلفي المتاحف يصل متحف جاير أندرسون

​قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين 

وكان صدق الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير ٢٠٢٧.  

​الشروط العامة للقبول :  

  1. ​إجتياز المرشح الدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية.  
  2. ​أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى.  
  3. ​ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك.  
المتاحف
  1. ​أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابع لها المرشح.  
  2. ​أن يكون المرشح لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام.  
  3. ​أن يجتاز المرشح بنجاح إختبارات القياسات النفسية والإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار.  
  4. ​أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة ( فترة التكليف ).  
المتاحف وذوى الاحتياجات الخاصة..محاضرة بـ قصر الأمير محمد
  1. ​أن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.  
  2. ​يشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن ( ٣٤ ) سنة فى يناير ٢٠٢٧ وأن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن ( ٣٨ ) سنة فى يناير ٢٠٢٧ ، وأن لا يقل التقدير عن جيد فى ( البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه ).  
  3. ​أن يكون المرشح قد أمضى فترة الامتياز.  
القوات المسلحة نصر أكتوبر انتصارات أكتوبر المتحدث العسكري المتاحف العسكرية المزارات العسكرية ذكرى انتصارات أكتوبر مجانا

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