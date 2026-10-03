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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مجانا.. هدية من الدولة لكبار السن في المواصلات العامة

كبار السن
كبار السن
قسم الخدمات

في إطار حرص الدولة على رعاية وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لـ كبار السن، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على استمرار تفعيل التيسيرات الخاصة باستقلال وسائل النقل والمواصلات العامة لرد الجميل لهذه الفئة وتخفيض الأعباء المالية عن كاهلهم.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لأحكام قانون حقوق المسنين والقرارات الوزارية المنظمة للخدمات المقدمة لكبار السن بالتعاون مع وزارة النقل والجهات المعنية.

اليوم الدولي لكبار السن ..

تفاصيل إعفاءات وتخفيضات المواصلات العامة

وتتضمن ضوابط الاستفادة من التيسيرات المقررة لكبار السن الشغور والخدمات التالية:

  • فوق سن 70 عاماً: إعفاء كامل (مجاناً 100%) من رسوم التذاكر في كافة وسائل النقل العام المملوكة للدولة.
  • من سن 60 حتى 70 عاماً: الحصول على تخفيض بنسبة 50% على قيمة التذاكر والاشتراكات.
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الوسائل المشمولة وطريقة الحصول على الخدمة

وتشمل الإعفاءات والتخفيضات شبكة واسعة من وسائل النقل الجماعي الحكومي:

  1. وسائل النقل المشمولة:
    • قطارات السكة الحديد (جميع الدرجات وفق القواعد المنظمة).
    • خطوط مترو الأنفاق بكافة خطوطه.
    • أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.
    • وسائل النقل الجماعي التابعة لوزارة النقل المحليات.
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  1. طريقة الاستفادة:
    • يتم الحصول على التخفيض أو التذكرة المجانية بموجب تقديم بطاقة الرقم القومي سارية لمنافذ وصرافين التذاكر بمحطات المترو والقطارات وشبابيك هيئات النقل، لإثبات السن.
    • توفير تسهيلات للحصول على اشتراكات كبار السن المخفضة المخصصة للمترو والقطارات لضمان سهولة الحركة اليومية دون عناء الانتظار.
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شهادة ووديعة "رد الجميل" لكبار السن

و​تُعد شهادة (أو وديعة) "رد الجميل" إحدى أبرز الأوعية الادخارية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي (تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي) المخصصة خصيصاً لكبار السن، وتأتي لتقديم عوائد تنافسية وتسهيلات مصرفية لدعم هذه الفئة.

​الفئة المستهدفة وشروط الاستثمار

​السن القانوني: مخصصة لكبار السن ممن هم في سن 60 سنة فأكثر.
​قيمة الشهادة: تبدأ من 1,000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

​الحد الأقصى للاستثمار: يصل إلى 2 مليون جنيه مصري كحد أقصى للعميل الواحد.

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​دوريات وعوائد الصرف (حسب مدة الشهادة)

​وتتنوع خيارات العائد ودوريات الصرف بناءً على اختيار العميل للمدة (سنة واحدة أو 3 سنوات):

​1. شهادة مدتها (3 سنوات):

​عائد سنوي: بقيمة 18.25% (يُصرف نهاية كل سنة).

​عائد شهري: بقيمة 16.75% (يُصرف بصفة دورية كل شهر).

​2. شهادة مدتها (سنة واحدة):

سيارات كبار السن

​عائد سنوي: بقيمة 17.50%.

​عائد شهري: بقيمة 16.50%.

كبار السن تخفيضات كبار السن التضامن الاجتماعي وسائل النقل المواصلات

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