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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع رئيسة وكالة «أودا-نيباد» تعزيز التعاون الصحي الأفريقي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع السيدة ناردوس بيكيلي توماس، الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (أودا-نيباد)، بحضور السفير محمد البدري سفير مصر لدى ألمانيا، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء استهدف ترسيخ مكانة مصر شريكاً رائداً في تعزيز السيادة الصحية الأفريقية، والاستفادة من قدرات الدولة المصرية المتميزة في تصنيع الأدوية وخبراتها التنظيمية وتجربتها الرائدة في الرعاية الصحية، بما يسهم في دعم النظم الصحية القارية وتوسيع الوصول العادل إلى المنتجات والخدمات الطبية عالية الجودة.

تصنيع الأدوية واللقاحات

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التنظيم الدوائي ودفع جهود تصنيع الأدوية واللقاحات ونقل التكنولوجيا وبناء سلاسل إمداد طبي مرنة تدعم الاكتفاء الذاتي الأفريقي، إلى جانب استكشاف فرص تعبئة الاستثمارات وآليات التمويل الإنمائي لمشاريع البنية التحتية الصحية والإنتاج الدوائي ذات الأولوية في أنحاء القارة، كما أكدا أهمية توسيع آفاق التعاون الفني والتدريب المهني وبناء القدرات التنظيمية للسلطات الصحية والكوادر الطبية الأفريقية، وتعزيز الأمن الصحي عبر التعاون في مراقبة الأمراض والتأهب للأوبئة والقدرات المعملية والاستجابة للطوارئ، فضلاً عن تبادل الخبرات في الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي وتقوية النظم الصحية.

واتفق الجانبان على العمل لإنشاء إطار تعاون مشترك ومستدام بين مصر ووكالة أودا-نيباد يتضمن تحديد مبادرات ذات أولوية ونقاط اتصال وآليات تنفيذ ومتابعة واضحة، وتكثيف الجهود لتحسين الإنتاج المحلي والوصول العادل إلى الأدوية الأساسية واللقاحات والتقنيات الطبية في جميع أنحاء القارة، وتحديد فرص تنفيذ مشاريع صحية مشتركة بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات التمويلية الأفريقية.

وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة التنسيق والعمل المشترك لدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية في القارة الأفريقية بما يلبي تطلعات شعوبها في حياة صحية آمنة ومستدامة.

التأمين الصحي النظم الصحية الكوادر الطبية الأفريقية العاصمة الألمانية برلين قمة الصحة العالمية ببرلين مصر

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