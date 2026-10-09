إغلاق 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بالفيوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق ستة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الفيوم بعد رصد مخالفات صحية وقانونية ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص الرسمية وذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية وحماية صحة المواطنين.



حملة تفتيشية تضبط المراكز المخالفة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن حملة تفتيشية مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة وشملت المراكز المغلقة تعافي ديتوكس وتعافي هاف واي والتغيير والأصدقاء ووان واي ونور الهادي الحديث.



مخالفات تهدد سلامة النزلاء

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى المحافظات

وأشار إلى أن أبرز المخالفات تمثلت في غياب المدير الفني ومزاولة النشاط دون ترخيص والقصور في تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى وعدم توافر التجهيزات اللازمة إلى جانب غياب السجلات المنتظمة ووجود مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.



مخالفة قوانين المنشآت الطبية والصحة النفسية

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية أن المراكز المخالفة لم تلتزم بأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 وأضاف أن المخالفات شملت كذلك عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة بما يمثل خطرا حقيقيا على سلامة النزلاء وتواصل وزارة الصحة والسكان حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية للتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات الصحية والقانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على صحة المواطنين وضمان تقديم الخدمات العلاجية وفقا للمعايير المطلوبة.