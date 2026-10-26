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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المعركة في اليمن تتحول إلى معادلة ردع إقليمية عنوانها حماية العمق السعودي

الحوثي
الحوثي
عادل نصار

عرض برنامج "منتصف النهار"، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان "المعركة في اليمن تتحول إلى معادلة ردع إقليمية عنوانها حماية العمق السعودي"، حيث لم تعد المعركة في اليمن مجرد صراع على خطوط التماس داخل الأراضي اليمنية؛ بل تحولت إلى معادلة ردع إقليمية عنوانها حماية العمق السعودي بعد قطع شرايين الصواريخ الحوثية من المنبع.

وجاء إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ عملية عسكرية نوعية وصفت بأنها الأوسع منذ أشهر، ضمن تحركات سعودية لمنع صواريخ الحوثي من المنبع، حيث لم تستهدف العملية منصات إطلاق عابرة، بل ضربت في العمق واستطاعت تدمير 5 أنفاق لتخزين الصواريخ البالستية و4 منصات إطلاق ومخازن استراتيجية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

رسالة التحالف بقيادة السعودية واضحة بأن الهدف هو تحييد القدرات الهجومية وقطع خطوط الإمداد بين مناطق الحوثيين وتحصيناتهم على الجبهات المختلفة، كذلك تأتي العملية العسكرية ردا مباشرا على تصعيد خطير خلال أقل من 12 ساعة حيث اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 10 صواريخ بالستية باتجاه المنطقة الجنوبية وصاروخ كروز باتجاه خميس مشيط وصاروخا بالستيا وطائرتين مسيرتين باتجاه العاصمة الرياض.

التصعيد العسكري أسفر عن سقوط شظايا الصواريخ على خميس مشيط التي أسفرت عن إصابة مواطن ومقيم أسيوي وتضرر مبان ومركبات، كما تسبب استهداف مطار الملك خالد الدولي في وقت سابق في سقوط ثلاثة عشر قتيلا وأكثر من أربع مائة مصاب، ما دفع السلطات لتشغيل جزئي للمطار عبر تخصيص صالات للرحلات الداخلية والدولية.

وطبقاً لخبراء ومحللين، فإن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية انتقل من سياسة اعتراض الصواريخ في السماء إلى سياسة تدمير الأنفاق والمخازن تحت الأرض في محاولة لإنهاء التهديد بجذوره لا مجرد التعامل مع نتائجه.

والحقيقة أن المعركة اليوم لم تعد اعتراض صاروخ بل تفكيك منظومة تهدد أمن الملاحة واستقرار المنطقة بأكملها، في ظل توترات واضحة ومخاوف لدى دول الإقليم بفتح جبهات أخرى للقتال بعد الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية ضمن خطة شاملة لضرب إيران وأذرعها بالمنطقة.

اليمن العمق السعودي الأراضي اليمنية

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