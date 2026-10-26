بتكلفة 9.3 مليون فرنك سويسري.. أسوان تتابع تنفيذ مشروع مياه وصرف صحي يخدم 50 ألف مواطن



ترأس المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الاجتماع السادس للجنة التوجيهية لبرنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (PWMP)، لمتابعة معدلات الإنجاز بالمرحلة الثانية من مشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق شرق مدينة أسوان، وبحث سبل تسريع تنفيذ الأعمال وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من المشروع، الذي تتجاوز تكلفته 9.3 مليون فرنك سويسري، ويستهدف خدمة أكثر من 50 ألف نسمة.

جاء ذلك بحضور وفد الوكالة السويسرية للتنمية، ومنهم برنهارد، ومنى بكزادة بمكتب التعاون الدولي (OIC)، والدكتور أندرياس زيست، مدير البرنامج، ومديحة عفيفي، مدير المشروع، واللواء أحمد رجاء، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد ممدوح، معاون المحافظ، إلى جانب مسؤولي مكتب التعاون الدولي بالشركة القابضة لمياه الشرب عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد محافظ أسوان أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم توفير دعم مادي وفني لتطوير وإنشاء محطات الرفع والمعالجة، ومد وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية بالمنظومة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا ومناطق شرق مدينة أسوان التي تواجه تحديات مرتبطة بطبيعتها الجغرافية وامتدادها بالمناطق المرتفعة.

إشادة بالتعاون مع الجانب السويسرى



وأشاد لاشين بالتعاون السويسري، مؤكدًا حرص المحافظة على تذليل أي معوقات أمام التنفيذ وتسريع إنجاز الأعمال، بما يضمن تحسين جودة المياه وانتظام وصولها إلى المواطنين، والحد من الشكاوى المتكررة، وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وتناول الاجتماع المكونات الرئيسية الثلاثة للبرنامج، والتي تشمل تقديم الدعم الفني والمؤسسي لفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وتنفيذ واستكمال أعمال البنية التحتية، إلى جانب رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على المياه والبيئة.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع، التي تستهدف تحسين خدمات مياه الشرب بمناطق السيل الريفي والسيل الجديد وعزب كيما، إلى جانب متابعة أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بالمناطق المستهدفة، ومناقشة نسب الإنجاز ومعدلات تنفيذ الأعمال المتبقية والمدفوعات وتحليل المخاطر، وبحث الإجراءات اللازمة لاستكمال الأعمال بكفاءة، وآليات التعامل مع التحديات لضمان استدامة النتائج المحققة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي للبرنامج يتمثل في ضمان استدامة النتائج التي تحققت خلال المرحلتين الأولى والثانية، من خلال ترسيخ الممارسات والإجراءات الناجحة ودمجها بصورة دائمة في نظم العمل المؤسسية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع استمرار دعم البرنامج حتى منتصف يونيو 2028.

