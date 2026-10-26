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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تنبيه أمني.. نافذة خبيثة في "كروم" قد تخترق جهازك

تنبيه أمني: نافذة خبيثة في "كروم" قد تخترق جهازك
تنبيه أمني: نافذة خبيثة في "كروم" قد تخترق جهازك
لمياء الياسين

عززت شركة جوجل آليات الحماية في متصفح كروم عبر إطلاق تحذيرين جديدين للمواقع المشبوهة والخطيرة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية للحد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني.

وأوضحت الشركة أن تفعيل وضع "الحماية المعززة" ضمن إعدادات التصفح الآمن سيُفعل تحذيرات مخصصة للمواقع المحتمل ضررها وأخرى للتهديدات الأمنية المؤكدة.

ويظهر هذا التنبيه عندما يرصد المتصفح سلوكيات مشبوهة تشير عادةً إلى صفحات التصيد أو المواقع الاحتيالية.

ورغم أن هذا التحذير لا يجزم بوجود خطر مؤكد، إلا أنه بمثابة ضوء أصفر يدعو للمخرّز والحيطة قبل المتابعة.

وتتميز واجهة هذا التنبيه بأيقونات وتصميم يختلف تمامًا عن تحذيرات المواقع عالية الخطورة، كما يمنح المتصفح المستخدم خيارين: إما مغادرة الصفحة فورًا، أو الإبلاغ عن الموقع كمنصة آمنة إذا كان يثق بها.

المخاطر المحتملة وآليات الدفاع الرقمي

ورغم الميزات المتاحة، فإن هذه الخطوات لا تخلو من مخاطر أمنية محتملة، لا سيما وأن أنظمة "جوجل" مصممة خصيصاً لرصد التهديدات الرقمية وتصنيف المواقع المشبوهة أو الخطيرة بدقة.

في هذا السياق، بدأت غوغل في إطلاق تحذيرات أمنية جديدة لمستخدمي متصفح "كروم" على أجهزة الكمبيوتر وهواتف أندرويد. ومع ذلك، فإن الاستفادة الكاملة من هذه الميزات تظل مشروطة بتفعيل وضع "الحماية المعززة".

مستوى الأمان الرقمي 

ولرفع مستوى الأمان الرقمي والاستفادة من التحسينات الأمنية الأخيرة، يمكنك تفعيل ميزة الحماية المعززة عبر إعدادات المتصفح بمختلف الأنظمة باتباع الخطوات التالية:
افتح المتصفح: قم بتشغيل جوجل كروم على جهازك.
انتقل للإعدادات: اضغط على أيقونة النقاط الثلاث (أعلى الشاشة)، ثم اختر "الإعدادات".
الخصوصية والأمان: من القائمة الجانبية، اختر قسم "الخصوصية والأمان"، ثم اضغط على "الأمان".
تفعيل الميزة: ضمن خيارات "التصفح الآمن"، حدد خيار “الحماية المعززة”.

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