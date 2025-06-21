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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف Tecno الجديد يحول السخرية إلى إبداع ويضيف ميزة ووكي-توكي

هاتف Tecno
هاتف Tecno

بعد عام من محاولاتها الطريفة للسخرية من Nothing و OnePlus في إعلان صحفي أثار الجدل في أبريل 2024، تعود Tecno هذه المرة بأسلوب أكثر هدوءًا، وتحوّل تركيزها نحو تقديم منتج قوي بدلًا من الانخراط في حملات استفزازية.

أطلقت العلامة، المعروفة بقوتها في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، رسميًا سلسلة Tecno Pova 7 التي تهدف إلى إثبات مكانتها كلاعب جاد في سوق الهواتف المتوسطة.

خمسة هواتف... ونموذج Ultra يتصدر المشهد

السلسلة الجديدة تضم خمسة طرازات، على رأسها Pova 7 Ultra 5G المصمم خصيصًا لمحبي الألعاب والمستخدمين المتقدمين مثل Pova 7 Ultra 5G و Pova 7 Pro 5Gو Pova 7 5G بالاضافة إلى Pova 7 5G و Pova 7 5G وPova Curve 5Gو Pova 7.

يأتي Pova 7 Ultra مزودًا ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم شحنًا سلكيًا بقوة 70 واط ولاسلكيًا بقوة 30 واط، ويعمل بمعالج MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. 

بحسب Tecno، يمكن لهذا الهاتف تشغيل الألعاب بمعدل 120 إطارًا في الثانية مثل PUBG، مع تحقيق نتائج تتجاوز 1.5 مليون نقطة في اختبارات AnTuTu.

تصميم فضائي ومواصفات رائدة

الهاتف يتميز بتصميم أطلقت عليه الشركة اسم "سفينة الفضاء بين النجوم"، ويشمل خطوطًا حادة، شاشات منحنية الأطراف، ونظام إضاءة LED مميز. 

على مستوى الشاشة، تقدم السلسلة شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 4500 شمعة، وهي مواصفات تضعها في مصاف الهواتف الرائدة، حتى وإن لم يكن هذا السطوع متاحًا على كامل الشاشة بشكل دائم.

كما تأتي الأجهزة مزودة بسماعات ستيريو مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ونظام اهتزاز محسّن، بالإضافة إلى غرفة تبريد بالبخار لدعم أداء الألعاب خلال الاستخدام المكثف.

FreeLink: ميزة الاتصال دون شبكة

واحدة من أبرز الابتكارات العملية في السلسلة هي أداة FreeLink، والتي تتيح للمستخدمين القريبين (ضمن نطاق 1 كيلومتر) الاتصال أو إرسال الرسائل دون الحاجة إلى شبكة محمول. 

تجعل هذه الميزة الهاتف خيارًا مثاليًا للمسافرين والمغامرين أو حتى في حالات الطوارئ.

ذكاء اصطناعي عملي وتجربة أندرويد محسّنة

تعتمد سلسلة Pova 7 بشكل كبير على أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة، التي تشمل الترجمة الفورية، تقنيات عزل الضوضاء، مساعدًا افتراضيًا، والتعرف على العناصر على الشاشة بأسلوب مشابه لـ"Circle to Search". 

كما يمكن للمستخدمين تعديل الصور وإزالة العناصر غير المرغوب فيها أو تحسين الصور الشخصية دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

وتعمل الهواتف بواجهة HiOS 15 من Tecno، والتي توفر تجربة أندرويد مخصصة مع رموز جديدة، خلفيات ديناميكية، ونمط خط حصري.

إطلاق عالمي يبدأ من الهند

بدأت Tecno إطلاق سلسلة Pova 7 عالميًا مع طرح Pova Curve 5G في الهند أولًا، على أن يتم توسيع التوفر لاحقًا في أسواق جنوب شرق آسيا، الشرق الأوسط، جنوب آسيا، وأمريكا اللاتينية، ستختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى حسب الطرازات المحلية.

هاتف Tecno OnePlus Nothing

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