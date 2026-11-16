أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن مستقبل أوكرانيا ومولدوفا وجميع دول غرب البلقان يكمن داخل الاتحاد الأوروبي، مشدداً على ضرورة العمل المشترك لتحويل هذا التوجه إلى واقع ملموس.

وقال رئيس المجلس الأوروبي -في كلمة ألقاها خلال منتدى توسيع الاتحاد الأوروبي لعام 2026 اليوم الاثنين- إن توسيع عضوية الاتحاد يمثل أولوية استراتيجية، مشيراً إلى أنه حرص منذ توليه منصبه على زيارة جميع الدول المرشحة للانضمام عدة مرات، والعمل بشكل وثيق مع قادتها ومؤسساتها ومجتمعاتها المدنية لدفع عملية التوسع.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تأسس على المصالحة والسلام، وأن سياسة التوسع لعبت دوراً أساسياً في تحقيق هذين الهدفين، واصفاً إياها بأنها أفضل استثمار جيوسياسي أوروبي لدعم السلام والأمن والديمقراطية والاستقرار والازدهار، وتجاوز الانقسامات التاريخية وبناء مستقبل مشترك.

وأشار إلى أن توسع الاتحاد عام 2004 يمثل نموذجاً واضحاً لنتائج هذه السياسة، موضحاً أن أكثر من 100 مليون شخص انضموا إلى الاتحاد منذ ذلك الحين، فيما نما الاقتصاد المشترك بأكثر من تريليوني يورو.

وأوضح رئيس المجلس الأوروبي أن اقتصادات دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت قبل 22 عاماً تضاعف حجمها أكثر من مرتين، كما أسهمت الدول الأعضاء الجديدة في توفير 26 مليون وظيفة، من بينها أكثر من 6 ملايين وظيفة داخل بلدانها.

وأكد أن هذه الأرقام تثبت أن التوسع ليس عبئاً ينبغي إدارته، بل استثمار في الرخاء الجماعي والمشترك، إذ يتيح فرصاً جديدة للمواطنين والشركات في أنحاء الاتحاد، ويوسع الأسواق، ويعزز النموذج الاجتماعي الأوروبي، ويرفع قدرة التكتل على مواجهة الصدمات العالمية، ولفت إلى أن توسيع الاتحاد يكتسب أهمية إضافية في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، باعتباره وسيلة لتعزيز مكانة أوروبا كقوة جيوسياسية واقتصادية قادرة على الصمود، وركيزة للسلام.

وقال إن سياسة التوسع الموثوقة تجعل أوروبا أكثر أمناً وقدرة على المنافسة والصمود، وتمنح المواطنين الأمل والشركات فرصاً جديدة.

وشدد رئيس المجلس الأوروبي على أن التوسع لا يقتصر على تعزيز الاتحاد، بل يشمل أيضاً تحقيق تطلعات ملايين الأوروبيين الذين اختاروا الديمقراطية والحرية والتعاون، مؤكداً أن جهود الإصلاح الصعبة التي تبذلها الدول المرشحة تستحق التضامن والالتزام السياسي من جانب الاتحاد.

ولفت إلى ضرورة أن تظل عملية الانضمام عادلة ومتسقة وقائمة على الجدارة، بالتوازي مع استعداد الاتحاد لاستقبال أعضاء جدد بروح من الطموح والمسؤولية.

وأشار إلى أن حزمة التوسع لعام 2026، التي قدمتها المفوضية الأوروبية، تؤكد وجود زخم إيجابي في عملية التوسع، داعياً جميع الأطراف إلى الحفاظ على هذا التقدم، ومحذراً من أن فقدان الزخم من شأنه تقويض تطلعات المواطنين وتعريض المستقبل المشترك للخطر.

واختتم كوستا بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على مصداقية عملية التوسع والوعود التي تحملها للمواطنين، قائلاً: "إنني على قناعة راسخة بأن مستقبل أوكرانيا ومولدوفا وجميع دول غرب البلقان يكمن داخل الاتحاد الأوروبي"، مشدداً على ضرورة العمل معاً لتحويل هذه القناعة إلى واقع.