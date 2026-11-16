استقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مدريد اليوم الاثنين، الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في أول زيارة يجريها لبلد أوروبي منذ إعادة انتخابه رئيساً للبرازيل لولاية رابعة أواخر الشهر الماضي.

وجاء في بيان صدر عن قصر مونكلوا، مقر رئاسة الوزاء الإسبانية، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء التزامهما بالدفاع عن المؤسسات الدولية الديمقراطية.

واعرب سانشيز -في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"- عن سعادته باستقبال الرئيس البرازيلي في إسبانيا، مضيفاً أن البلدين "متحدتين في الدفاع عن الديمقراطية والتماسك الاجتماعي" في مواجهة "التراجع" الذي تشهدانه.

وأكد سانشيز التزام إسبانيا والبرازيل بالأمم المتحدة والنظام العالمي متعدد الأطراف، واصفاً ذلك بـ"الهدف المشترك".

من جانبه، قال الرئيس البرازيلي -في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة إكس- إنه عقد "اجتماعاً مهماً" مع رئيس الوزراء الإسباني في قصر مونكلوا، جددا خلاله تأكيد روابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، وبحثا تعزيز الشراكة الثنائية في مواجهة القضايا الاستراتيجية على الصعيد الدولي.