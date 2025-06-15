بأقوى معالج.. إليك مواصفات جهاز وان بلس اللوحي OnePlus Pad 3

أطلقت شركة وان بلس مؤخرًا جهازها اللوحي OnePlus Pad 3 المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite.

ووفقا للتسريبات جديدة أن الجهاز اللوحي التالي من هذه العلامة التجارية الصينية سيحمل اسم OnePlus Pad Lite.

جهاز OnePlus Pad Lite

ووفقا لموقع gsmarena من المتوقع أن يعمل جهاز OnePlus Pad Lite بمعالج Helio G100، وسيعمل بنظام أندرويد15 مع واجهة OxygenOS 15.0.1. سيحتوي الجهاز اللوحي الاقتصادي على شاشة LCD عالية الدقة بالكامل (FullHD+) مقاس 11 بوصة، وتردد 90 هرتز، وبطارية بسعة 9340 مللي أمبير/ساعة؛ إلا أن سرعة شحنه غير معروفة.

مواصفات جهاز وان بلس باد لايت

سيحتوي جهاز OnePlus Pad Lite على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، ولكن قد تتوفر خيارات ذاكرة أخرى لم يتم تأكيدها بعد. سيحتوي الجهاز اللوحي على كاميرتين بدقة 5 ميجابكسل - واحدة أمامية وأخرى خلفية وسيتوفر بنسختين تدعمان الاتصال الخلوي والواي فاي.

ميزة شحن

وفقًا للمصدر، سيبلغ وزن جهاز OnePlus Pad Lite 539 جرامًا، وأبعاده 254.9 × 166.5 × 7.4 ملم. سيتوفر الجهاز اللوحي باللون الأزرق Aero Blue، ومن المتوقع أن تبيع OnePlus غطاءً مطابقًا بشكل منفصل، والذي سيعمل أيضًا كحامل لجهاز Pad Lite.



يأتي جهاز OnePlus Pad Lite مزود ببطارية ضخمة بسعة 12140 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.



يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، مما يجعله مثاليًا لالتقاط الصور السريعة وإجراء مكالمات الفيديو.