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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ظهور هاتف OnePlus Nord 5 على منصة Geekbench تمهيدا لإطلاقه

OnePlus
OnePlus

تستعد شركة وان بلس OnePlus، لإطلاق هاتفها الجديد OnePlus Nord 5 خلال شهر يوليو المقبل، وسط تكتم رسمي بشأن تفاصيل الهاتف أو موعد طرحه. 

ورغم ذلك، تم رصد هاتف وان بلس المرتقب في قاعدة بيانات منصة Geekbench المتخصصة في اختبارات الأداء، مما كشف عن مواصفاته التقنية الرئيسية ورقم طرازه المحتمل.

مواصفات هاتف OnePlus Nord 5 المتوقعة

ووفقا للتسريب، ظهر هاتف غير معلن من وان بلس على المنصة يحمل رقم الطراز CPH2707، ويرجح أن يكون النسخة الأولية من OnePlus Nord 5، ويشير الاختبار إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 15.

يضم المعالج ثماني نوى، تتوزع بين نواة رئيسية بتردد 3.01 جيجاهرتز، وأربع أنوية بسرعة 2.80 جيجاهرتز، وثلاثة أنوية أخرى بتردد 2.02 جيجاهرتز، وقد سجل الجهاز 1.977 نقطة في اختبار الأداء أحادي النواة، و5.090 نقطة في الاختبار متعدد النوى.

وكانت الشائعات السابقة قد أشارت إلى أن الهاتف سيعتمد على معالج Dimensity 9400e من ميدياتك، ليكون إصدارا عالميا معدلا من هاتف OnePlus Ace 5 Racing Edition الذي أطلق مؤخرا في السوق الصينية، إلا أن بيانات Geekbench الأخيرة توحي باتجاه مختلف.

تسريب مواصفات وسعر OnePlus Nord 5 

من المتوقع أن يتم الكشف عن OnePlus Nord 5 في 8 يوليو المقبل، إلى جانب هاتف Nord CE 5، وتشير التقديرات إلى أن سعره سيبلغ حوالي 360 دولارا أمريكيا.

التسريبات السابقة كشفت عن بعض المواصفات المرتقبة للهاتف، من بينها كاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وذلك إلى جانب بطارية ضخمة بسعة قد تصل إلى 7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.

من جانب آخر، أكدت شهادة TUV Rheinland أن الهاتف سيأتي ببطارية سعة 6650 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بسرعة 80 وات، ما يشير إلى احتمال وجود أكثر من نسخة حسب السوق.

يحمل الإصدار العالمي من الهاتف رقم الطراز CPH2709، في حين يأتي الطراز المخصص للهند تحت رقم CPH2707، وقد حصل الهاتف بالفعل على عدة شهادات تنظيمية، منها TDRA وGCF وIMDA وTUV Rheinland، مما يدعم توقعات قرب إطلاقه الرسمي في الأسواق.

وتشير تقارير سابقة إلى أن Nord 5 قد يكون في الأساس نسخة معدلة من هاتف OnePlus Ace 5 Ultra Edition، والذي يتميز بشاشة AMOLED قياس 6.83 بوصة، بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يبلغ 1400 شمعة. 

كما يضم المعالج ميدياتك Dimensity 9400+، وبطارية سعة 6700 مللي أمبير، وشحن سريع بقوة 100 وات، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية حتى 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة 8 ميجابكسل.

OnePlus OnePlus Nord 5 وان بلس مواصفات OnePlus Nord 5

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