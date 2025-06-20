OnePlus تتحدى عمالقة الهواتف المخصصة للألعاب.. هل تهزم ROG وRedMagic؟

تستعد شركة OnePlus لدخول سوق الهواتف الذكية الموجهة خصيصًا لعشاق الألعاب الإلكترونية، عبر إطلاق سلسلة فرعية جديدة تستهدف هذه الفئة المتنامية من المستخدمين.

وردت هذه المعلومات، في تسريب جديد من المسرب الموثوق Yogesh Brar عبر منصة X، والذي أشار إلى أن الشركة الصينية تنوي تقديم أجهزة جديدة بتصميم ومواصفات مخصصة للأداء العالي في الألعاب.

تفاصيل محدودة حول عدد الأجهزة ومواعيد الإطلاق

لم يتضمن التسريب أي معلومات دقيقة حول عدد الأجهزة التي تعتزم OnePlus إطلاقها ضمن هذه السلسلة، ولا عن الجدول الزمني المرتقب للإعلان الرسمي.

كما لا توجد مؤشرات واضحة على مدى توفر هذه الأجهزة عالميًا، ما قد يعني أنها ستكون مخصصة للسوق الصينية في البداية.

وفقا للتقديرات، فإن هواة الألعاب حول العالم لن يترددوا في استيراد هذه الهواتف إذا جاءت بالمواصفات المناسبة.

مواصفات مرتقبة

وفقًا لما أشار إليه Brar، فإن الهواتف الجديدة ستحمل في جعبتها عددًا من المواصفات الأساسية التي تلبي احتياجات اللاعبين المحترفين، أبرزها بطاريات ضخمة؛ لضمان زمن تشغيل طويل دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر، وهو أمر بالغ الأهمية في الألعاب التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة مثل Genshin Impact وCall of Duty Mobile.

استخدام معالجات رائدة لضمان أداء رسومي قوي وسلاسة في المهام المتعددة، دون حدوث أي تباطؤ أو ارتفاع مفرط في حرارة الجهاز.

وجود أزرار مخصصة للألعاب (Gaming Triggers) لتوفير مستوى إضافي من التحكم البدني، وهي ميزة يقدرها اللاعبون في ألعاب التصويب والسباقات.

ميزات إضافية قد تمنح OnePlus الأفضلية في سوق المنافسة

لكي تبرز OnePlus في سوق الهواتف المخصصة للألعاب؛ من المرجح أن تعتمد على بعض التحسينات المتقدمة، مثل:

- شاشات ذات معدل تحديث 144 هرتز أو أعلى مع استجابة لمس فائقة السرعة، لتعزيز تجربة اللعب وتقليل التأخير.

- أنظمة تبريد متطورة تعتمد على غرف بخار أو طبقات الجرافين لضمان ثبات الأداء خلال جلسات اللعب الطويلة.

- مكبرات صوت أمامية مزدوجة بتقنية الصوت المحيطي، مع إضاءة RGB قابلة للتخصيص لإضفاء طابع غامر ومميز.

- وضع ألعاب خاص يمكن الوصول إليه بسرعة، يعمل على تعطيل الإشعارات وتحسين أداء المعالج والذاكرة خلال اللعب.

فرصة لتغيير قواعد اللعبة في قطاع هواتف الألعاب

إذا تمكنت OnePlus من تقديم هذه الهواتف بتوازن مدروس بين السعر والمواصفات والتوافر العالمي؛ فقد تنجح بسهولة في هزّ مشهد هواتف الألعاب ومنافسة علامات مثل ASUS ROG وRedMagic وLenovo Legion.