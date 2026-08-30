إنجازات الإرشاد ونشر الدعوة خلال أغسطس 2026.. 135 قافلة دعوية بالبرنامج الصيفي للطفل

واصلت الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الاوقاف جهودها خلال شهر أغسطس ٢٠٢٦م، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية والثقافية والمجتمعية، التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، وأسهمت في تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم والأخلاق.

إنجازات الإرشاد ونشر الدعوة خلال أغسطس 2026

يأتي هذا برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي الديني الصحيح، وتعزيز دورها الدعوي والتثقيفي في مختلف قطاعات المجتمع.

وخلال الشهر، نفذت وزارة الأوقاف 135 قافلة دعوية، شملت 11 قافلة مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، و104 قوافل للواعظات بالمديريات الإقليمية، و8 قوافل دعوية بالمناطق الحدودية بمديريات أوقاف مطروح، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، إلى جانب 12 قافلة بالمناطق المستهدفة بمديريات أوقاف القاهرة، وبورسعيد، والسويس.

كما تم تنفيذ 168 أسبوعًا ثقافيًّا بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية، بما يسهم في نشر الوعي الديني والثقافي، وتعزيز الفهم الصحيح للقضايا الفكرية والمجتمعية، وترسيخ المنهج الوسطي المستنير.

وفي إطار العناية بالجانب العلمي والتأصيل الشرعي، تم تنفيذ 6375 ندوة علمية وفقهية ومجلس فقه، منها 3125 ندوة علمية، و3250 مجلس فقه وندوة فقهية، بمشاركة أساتذة جامعة الأزهر، وأمناء الفتوى بدار الإفتاء، والأئمة المتميزين على مستوى الجمهورية.

وفي إطار التعاون الدعوي مع الأزهر الشريف، تم تنفيذ 8000 درس ضمن برنامج المنبر الثابت، الذي يُنفذ يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك في 2036 مسجدًا على مستوى الجمهورية، بما يعزز الحضور الدعوي المشترك، ويقدم خطابًا دينيًّا مستنيرًا قائمًا على العلم والفهم الصحيح.

كما تم تنفيذ 1532 مجلسًا علميًّا بالمديريات الإقليمية في المساجد الكبرى، بما يدعم البناء العلمي والدعوي، ويرفع مستوى الوعي لدى رواد المساجد، مع استثناء المديريات الحدودية: البحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والسويس.

وفي إطار الاهتمام بالتأهيل العلمي المستمر للأئمة والواعظات، تم تنفيذ 13,500 درس منهجي، منها 13,144 درسًا للأئمة في 3291 مسجدًا على مستوى الجمهورية، و356 درسًا للواعظات في 89 مسجدًا، بما يدعم البناء العلمي المستمر للعاملين في المجال الدعوي.

وحظي النشء والأطفال باهتمام كبير ضمن خطة الوزارة، حيث تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل في 20,880 مسجدًا على مستوى الجمهورية، بواقع 187,800 لقاء أسبوعي، بما يسهم في بناء الوعي الديني والقيمي لدى الأطفال، وتنمية مداركهم، وترسيخ القيم الأخلاقية في نفوسهم. كما تم تنفيذ لقاء الجمعة للطفل في 27 مسجدًا، بواقع لقاء واحد شهريًّا بكل مسجد.

وفي إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية، تم تنفيذ 11 ندوة مشتركة، منها 5 ندوات ضمن ندوات «عقيدتي» بالتعاون مع صحيفة «عقيدتي»، و6 ندوات للرأي بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، والمذاعة على قناة النيل الثقافية يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

كما تواصلت أنشطة المساجد المحورية، حيث تم تنفيذ البرامج والأنشطة المقررة في 43,800 مسجد، بما يدعم دور المسجد في نشر الوعي الديني والتثقيفي، وتقديم البرامج الدعوية التي تلبي احتياجات المجتمع.

وفي إطار توسيع نطاق العمل الدعوي والمجتمعي، واصلت الوزارة تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج، من بينها قراءة البردة الشريفة في 13,500 مسجد، وتنفيذ 81 ندوة كبرى بالمديريات الإقليمية، إلى جانب 300 ندوة في مجال الصحة الإنجابية، و500 ندوة بالتعاون مع قصور الثقافة، و4000 ندوة ضمن قوافل الشباب والرياضة، فضلًا عن 50 قافلة للرحمة والمواساة، و25 ندوة ضمن لقاءات «كن مبدعًا» مع قطاعات العمل من الشركات والمصانع.

وفي إطار دعم الكوادر الدعوية وتأهيلها واعتمادها، تم خلال شهر أغسطس اعتماد 202 خطيبًا، و31 واعظة معتمدة، بما يعكس استمرار الوزارة في دعم العمل الدعوي بالكفاءات المؤهلة، والارتقاء بمستوى الأداء الدعوي على مستوى الجمهورية.

وتؤكد هذه الجهود المتنوعة حرص وزارة الأوقاف على مواصلة تطوير منظومتها الدعوية والتثقيفية، وتوسيع نطاق وصول رسالتها إلى مختلف فئات المجتمع، من خلال برامج تجمع بين التأصيل العلمي، والتثقيف الديني، والتواصل المجتمعي، والعناية بالنشء والشباب، بما يسهم في بناء الوعي، وترسيخ القيم والأخلاق، وخدمة المجتمع.