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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا للبحث التقليدي.. يوتيوب يطلق تجربة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يوتيوب
يوتيوب
شيماء عبد المنعم
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أعلنت منصة يوتيوب YouTube، عن توسيع نطاق إتاحة ميزة Ask YouTube، وهي تجربة بحث جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التفاعلي، لتصل إلى مستخدمي الويب في الولايات المتحدة، بعد أن كانت متاحة بشكل تجريبي لمشتركي Premium فقط.

وتتيح الميزة للمستخدمين البحث باستخدام أسئلة مكتملة وطبيعية، بدلا من الاعتماد على كلمات مفتاحية تقليدية، ما يسهل العثور على المحتوى حتى في الحالات التي لا يكون فيها المستخدم على دراية باسم الفيديو أو القناة أو الموضوع الذي يبحث عنه.

بحث أكثر ذكاء وسياقا

يمكن لـ Ask YouTube التعامل مع استفسارات تفصيلية مثل: "كيف أعلم طفلا ركوب الدراجة؟" أو "ما أفضل ألعاب الاسترخاء قبل النوم؟"، حيث تبحث الأداة في مكتبة يوتيوب بالكامل، بما يشمل مقاطع الفيديو الطويلة ويوتيوب شورتس، ثم تعرض النتائج في صيغة منظمة.

ولا تقتصر الميزة على عرض قائمة فيديوهات فقط، بل تقدم ملخصا نصيا للإجابة، وفيديو مقترحا، إلى جانب مقاطع طويلة مع تحديد التوقيت المناسب داخل الفيديو، بالإضافة إلى مجموعات من مقاطع “شورتس” مصنفة حسب جوانب مختلفة من السؤال.

كما تتيح للمستخدمين طرح أسئلة متابعة لتضييق نطاق البحث والحصول على نتائج أكثر دقة.

Ask YouTube

متاحة حاليا لمستخدمي الويب في أمريكا

وأكد الرئيس التنفيذي لـ يوتيوب، نيل موهان، أن الشركة بدأت هذا الأسبوع طرح Ask YouTube لمستخدمي الويب في الولايات المتحدة، موضحا أن الهدف هو تمكين المستخدمين من طرح أسئلة طبيعية واستكشاف المحتوى والأفكار بطريقة أكثر سهولة.

وكانت يوتيوب قد أطلقت الميزة لأول مرة في 19 مايو 2026 ضمن صفحة الميزات التجريبية، واقتصرت حينها على مشتركي Premium ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما في الولايات المتحدة.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن موعد إتاحة الميزة على تطبيقات الهواتف الذكية أو توسيعها إلى أسواق أخرى خارج الولايات المتحدة.

يوتيوب Ask YouTube يوتيوب شورتس

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