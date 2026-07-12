عروض فنية متنوعة ضمن البرنامج الصيفي وشارع الفن يواصل فعالياته في المحافظات

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أجندة ثرية بالفعاليات الثقافية والفنية خلال الأسبوع الجاري، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتتضمن الأجندة عروضا فنية، ومسابقات ثقافية، وورشا إبداعية للأطفال، إلى جانب الندوات التثقيفية وأنشطة المسرح المتنقل، وجولات أتوبيس الفن الجميل، وغيرها من الفعاليات التي تقام داخل قصور الثقافة وخارجها في مختلف المحافظات، حتى السبت 18 يوليو، لتلبية اهتمامات مختلف فئات الجمهور.

عروض فنية متنوعة ضمن البرنامج الصيفي

يتضمن هذا الأسبوع باقة من العروض الفنية التي تقدمها فرق الهيئة بالمحافظات، وتبدأ اليوم الأحد مع عرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية، بقصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية في السابعة مساء، كما تقدم فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي عرضا فنيا ببيت السحيمي بالقاهرة في الثامنة مساء، بينما يستضيف قصر ثقافة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عرضا لفرقة الخارجة للفنون الشعبية في التاسعة مساء.

وتتواصل العروض الفنية طوال الأسبوع بمحافظات القليوبية، الغربية، المنوفية، القاهرة، وشمال سيناء.

المسرح المتنقل بقرى الفيوم

تنطلق غدا الاثنين فعاليات المسرح المتنقل بمركز شباب الشواشنة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الفنون والوصول بالخدمات الثقافية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام، وتشمل ورشا فنية ولقاءات تثقيفية وتوعية إلى جانب عروض فنية تبدأ مع عرض فني لفريق كورال "فكرة" لمركز الجيزة الثقافي، يليه في اليوم الثاني عرضا لفرقة الفيوم للفنون الشعبية، وتختتم الفعاليات مع عرض فني لفرقة عرب الفيوم.



"شارع الفن" يواصل فعالياته في المحافظات

يشهد هذا الأسبوع برنامجا فنيا حافلا تقدمه هيئة قصور الثقافة في محافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، وبني سويف، وأسوان، ضمن مبادرة "شارع الفن" التي تنظمها وزارة الثقافة في إطار خطة نشر الفنون والإبداع في الفضاءات العامة، وفي سياق المشروع القومي للفنون في الشارع المصري "الثقافة حياة".

وتنفذ الفعاليات يومي الخميس والجمعة، وتضم ورشا ومعارض فنية، وعروضا للموسيقى العربية والفنون الشعبية، ومسرح للعرائس، ومسابقات ثقافية، إلى جانب العديد من الأنشطة المقدمة بالمجان للجمهور، وذلك حسب الخصوصية الثقافية لكل محافظة.



وتحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، والأمسيات الأدبية بمشاركة لفيف من الأدباء والنقاد، إلى جانب الورش الفنية والحرفية، وعروض مسرح الطفل، فضلا عن الأنشطة المنفذة استعدادا للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، واليوم العالمي للسكان.