وداعا لاشتراك بريميوم.. هذا المتصفح يحجب إعلانات يوتيوب مجانا

أعلن متصفح "داك داك جو" DuckDuckGo، المعروف بتركيزه على حماية الخصوصية، عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين حجب معظم الإعلانات التي تظهر أثناء مشاهدة مقاطع يوتيوب، بما في ذلك الإعلانات التي تسبق تشغيل الفيديو أو تظهر أثناءه، وذلك دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمة بريميوم.

ووفقا للشركة، أصبحت الميزة مفعلة افتراضيا على أنظمة iOS ويندوز وmacOS، شريطة استخدام أحدث إصدار من المتصفح، مع إمكانية تعطيلها يدويا من قائمة الإعدادات، أما على نظام أندرويد، فهي متاحة حاليا لكنها تتطلب التفعيل اليدوي، على أن تصبح مفعلة افتراضيا في تحديثات مستقبلية.

وأوضحت الشركة أن المستخدمين الراغبين في الاستفادة من الميزة على الهواتف الذكية يجب أن يفتحوا روابط يوتيوب داخل متصفح DuckDuckGo نفسه، إذ إن فتحها مباشرة عبر تطبيق يوتيوب سيؤدي إلى تشغيل الإعلانات كالمعتاد، ولن تعمل ميزة الحجب.

كيف تعمل الميزة؟

يعتمد DuckDuckGo في حجب الإعلانات على قوائم التصفية مفتوحة المصدر الخاصة بمشروع uBlock Origin، والتي تستخدم لاكتشاف الإعلانات ومنع تحميلها أثناء تشغيل الفيديو.

كما أشارت الشركة إلى أنها قد تستخدم قواعد إضافية خاصة بها لضمان استقرار الميزة وتحسين توافقها مع منصة يوتيوب.

ميزة حجب الإعلانات في متصفح DuckDuckGo

ولفتت إلى أن المستخدمين قد يلاحظون تأخرا طفيفا في بدء تشغيل الفيديو مقارنة بتطبيق يوتيوب الرسمي، وهو سلوك طبيعي ناتج عن عملية تصفية الإعلانات قبل عرض المحتوى.

طلب متزايد على مشاهدة يوتيوب دون إعلانات

وتأتي الخطوة في ظل تزايد الطلب على وسائل تتيح مشاهدة مقاطع يوتيوب دون إعلانات ومن دون الاشتراك في خدمة Premium، إذ يلجأ بعض المستخدمين إلى تطبيقات أو خدمات خارجية، إلا أن هذه الخيارات غالبا ما تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية وأمان البيانات.

ويرى DuckDuckGo أن ميزة حجب الإعلانات المدمجة في متصفحه توفر بديلا أكثر أمانا، نظرا إلى اعتماد الشركة نهجا يركز على حماية بيانات المستخدمين والحد من عمليات التتبع.

مواجهة محتملة مع جوجل

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها جهة خارجية حلولا لمشاهدة يوتيوب دون إعلانات، فإن جوجل اتخذت في السابق إجراءات للحد من أدوات حجب الإعلانات.

ففي عام 2024، بدأت الشركة بمنع تشغيل مقاطع الفيديو على بعض الأجهزة التي تستخدم أدوات لحجب الإعلانات، كما أدى انتقال متصفح “كروم” من معيار Manifest V2 إلى Manifest V3 إلى تعطيل عدد من إضافات حجب الإعلانات الشهيرة.

ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت جوجل ستتخذ إجراءات جديدة للحد من ميزة DuckDuckGo، أم أن المتصفح سيواصل تقديم تجربة مشاهدة خالية من الإعلانات لمستخدميه.