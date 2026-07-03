قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الغائبون والعائدون لصفوف منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا بكأس العالم
عمرو رشاد: بيان 3 يوليو خارطة طريق أنقذت الدولة ومهدت لانطلاق مصر
أزمة المكونات لا توقف آبل.. 5 هواتف آيفون قادمة حتى 2027
تنكرت في زيّ رجل.. النيابة الفرنسية: منفذ هجوم موناكو امرأة أوكرانية
بالزيادات الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
الإيجار التمليكي 2026.. كل ما تريد معرفته عن أكبر مشروع تستعد وزارة الإسكان لطرحه
قبل مواجهة منتخب مصر اليوم.. رحله مهاجم أستراليا في اعتناق الإسلام
وزير الري يراجع جاهزية محطات العطف وأعمال الصيانة بالبحيرة
منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو
بشرى لأصحاب العدادات الكودية.. تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني وخطة لاستكمال 1.4 مليون أخرى
الإجازة الرسمية المقبلة 2026.. والعطلات المتبقية حتى نهاية السنة
فيديوهات بأسلوب تيك توك.. جوجل تحول ملاحظات NotebookLM إلى محتوى بصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطر جديد في كروم.. امتداد في شكل أداة ذكاء اصطناعي ويتجسس على نشاطك

كروم
كروم
شيماء عبد المنعم

كشف باحثون في شركة مايكروسوفت عن امتداد خبيث على متصفح جوجل كروم Google Chrome، يتنكر في صورة أداة البحث بالذكاء الاصطناعي الشهيرة Perplexity AI، لكنه في الواقع كان يراقب نشاط المستخدمين ويعيد توجيه عمليات البحث عبر خوادم يسيطر عليها مهاجمون.

الامتداد، الذي يحمل اسم “Search for perplexity ai”، ظهر بشكل طبيعي داخل متجر “كروم” الإلكتروني، إلا أنه كان يعمل في الخلفية على تنفيذ سلوكيات مشبوهة، وفقا لما ورد في تقرير صادر عن فريق مايكروسوفت Threat Intelligence بتاريخ 30 يونيو، قبل أن تقوم جوجل بحذفه لاحقا من المتجر.

ورغم إزالة الامتداد من المتجر، فإن المستخدمين الذين قاموا بتثبيته ما زالوا بحاجة إلى حذفه يدويا من أجهزتهم.

وبحسب التقرير، طلب الامتداد صلاحيات واسعة تتجاوز بكثير وظائف أدوات البحث العادية، حيث استخدم خاصية chrome_settings_overrides للاستيلاء على محرك البحث الافتراضي، ما أدى إلى إعادة توجيه كل عمليات البحث أولا إلى نطاق مزيف يحمل اسم “perplexity-ai.online” قبل تمريرها إلى نتائج البحث الحقيقية.

هاكر

كما استغل صلاحيات declarativeNetRequest لمراقبة وتعديل حركة المرور على الإنترنت، ما أتاح له تسجيل عمليات البحث وربما تتبع ما يكتبه المستخدم في الوقت الفعلي، دون وجود دلائل على سرقة كلمات المرور، لكنه قادر على بناء ملف تفصيلي عن سلوك المستخدم واهتماماته.

وأكدت مايكروسوفت أن النسخة الأصلية من Perplexity AI تستخدم النطاق الرسمي perplexity.ai، محذرة المستخدمين من ضرورة التحقق من اسم النطاق والمطور قبل تثبيت أي أدوات، خاصة تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وينصح الخبراء من قاموا بتثبيت الامتداد بحذفه فورا عبر إعدادات Chrome، مع مراجعة محرك البحث الافتراضي وإعادة ضبطه إذا لزم الأمر، إضافة إلى التحقق الدوري من الامتدادات المثبتة.

ويأتي هذا الحادث ليؤكد أن متجر كروم الإلكتروني ليس محصنا بالكامل ضد التطبيقات الخبيثة، رغم أنظمة المراجعة، حيث بات المهاجمون يعتمدون أساليب أكثر تطورا لانتحال الخدمات الشهيرة. 

وتنصح مايكروسوفت المستخدمين بالاقتصار على الإضافات الموثوقة ومراجعة الصلاحيات الممنوحة لها بشكل مستمر.

ذكاء اصطناعي متصفح كروم Perplexity AI مايكروسوفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين غداً

تحت السن

تعرف على عدد حلقات مسلسل تحت السن .. وموعد طرح الجديدة

طقس شديد الحرارة

موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر

ترشيحاتنا

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

زييادة اسعار تذاكر القطارات

تصل إلى 25%.. أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الرسمية اليوم

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد