ميتا تدخل عالم الألعاب بتطبيق جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي.. ما هو Pocket؟

أطلقت شركة ميتا Meta، تطبيقا جديدا يحمل اسم Pocket، يتيح للمستخدمين إنشاء ألعاب وتطبيقات تفاعلية صغيرة باستخدام أوامر نصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة جديدة لتعزيز حضورها في مجال أدوات الإبداع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويأتي التطبيق نتيجة استحواذ شركة ميتا، في وقت سابق من العام الجاري، على فريق العمل المطور لمنصة الألعاب Gizmo، التي تعتمد على أسلوب "البرمجة بالوصف" Vibe Coding.

ما هو Pocket؟

ويصف Pocket نفسه بأنه "منصة إبداعية لصنع ومشاركة Gizmos"، وهو الاسم الذي يطلق على التجارب التفاعلية التي ينشئها المستخدمون، كما يضم التطبيق صفحة رئيسية قابلة للتمرير تتيح استكشاف وتجربة الأعمال التي أنشأها الآخرون.

وتظهر لقطات شاشة التطبيق على متجر جوجل بلاي وجود تشابهات كبيرة مع تطبيق Gizmo الأصلي، الذي لا يزال متاحا للتنزيل.

فكلا التطبيقين يتيحان إنشاء تجارب تفاعلية صغيرة عبر أوامر نصية موجهة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير قسم مخصص لاكتشاف المحتوى الذي يصنعه المستخدمون.

Pocket

وكان المهندس المختص بتحليل التطبيقات والميزات الجديدة أليساندرو بالوتزي أول من رصد إطلاق التطبيق، حيث نشر صباح اليوم لقطة شاشة لصفحته على متجر “جوجل بلاي” عبر منصة إكس (تويتر سابقا).

إلا أن بيانات شركة Appfigures المتخصصة في تحليلات التطبيقات تشير إلى أن Pocket أصبح متاحا على متجري App Store وجوجل بلاي منذ 29 يونيو 2026، وبسبب حداثة إطلاقه، لم تتمكن الشركة حتى الآن من تحديد عدد مرات تنزيله.

كما تناولت وسائل إعلام أخرى، من بينها Business Insider وInvesting، خبر اكتشاف التطبيق، فيما لم تصدر “ميتا” أي تعليق رسمي حتى الآن.

ويعد Pocket أحدث حلقات استراتيجية “ميتا” الرامية إلى تعميم أدوات الإبداع القائمة على الذكاء الاصطناعي، بعد إطلاقها أدوات لتوليد الصور عبر تطبيق Meta AI، وإنتاج مقاطع الفيديو باستخدام تطبيق Vibes، فضلا عن دمج مزايا الذكاء الاصطناعي في منصاتها الاجتماعية وتطبيق تحرير الفيديو Edits الموجه لصناع المحتوى.

وبما أن “ميتا” لم تعلن رسميا عن إطلاق Pocket حتى الآن، فمن المرجح أن التطبيق لا يزال في مرحلة الاختبارات الأولية قبل طرحه على نطاق أوسع.

وفي المقابل، حقق تطبيق Gizmo نحو 635 ألف عملية تنزيل على نظامي iOS وأندرويد، وفقا لبيانات Appfigures، التي أشارت أيضا إلى أن التطبيق سجل نسبة رضا إيجابية بلغت 98% بين المستخدمين.