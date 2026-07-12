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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رضوى الشربيني تُعلق على الجدل التحكيمي في مبارايات الأرجنتين

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
باسنتي ناجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

علّقت الإعلامية رضوى الشربيني على الجدل المثار بشأن التحكيم في مباريات الأرجنتين، والتي تقام ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ونشرت رضوى الشربيني عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام" رسالة قالت فيها: "الأرجنتين والحكام والـVAR والفيفا.. حيلعبوا مين الماتش اللي جاي علشان نشجعه؟"، في إشارة إلى اعتراضها على القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وكان قد أقدم قائد منتخب سويسرا غرانيت تشاكا على رفع يديه والاعتراض على الحكم بأسلوب مشابه لطريقة مدرب المنتخب  المصري حسام حسن، وذلك بعد طرد المهاجم بريل إمبولو بالبطاقة الحمراء بداعي "التمثيل" والتحايل للحصول على ركلة جزاء، وذلك بعد دقائق قليلة من تسجيل سويسرا لهدف التعادل أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026.

شهدت المواجهة المقامة الآن بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم، واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل، بعد ما تدخل طاقم التحكيم لمراجعة إحدى الحالات التي أثارت اعتراضات واسعة من لاعبي المنتخب السويسري والجهاز الفني، وسط أجواء مشحونة داخل أرضية الملعب.

وجاءت الواقعة في الدقيقة السبعين من عمر اللقاء، عندما أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في البداية للاعب المنتخب الأرجنتيني لياندرو باريديس، عقب احتكاك مع أحد لاعبي سويسرا. إلا أن غرفة تقنية مراجعة اللقطات دعت الحكم إلى إعادة مشاهدة الحالة، بسبب وجود شكوك حول طبيعة الواقعة وإمكانية اتخاذ قرار مختلف.

وبعد مراجعة اللقطة من مختلف الزوايا، تراجع الحكم عن قراره الأول، وألغى البطاقة الصفراء التي حصل عليها باريديس نجم الأرجنتين ، بعدما تبين أن لاعب سويسرا بريل إيمبولو حاول خداع الحكم من خلال السقوط بطريقة اعتبرها الطاقم التحكيمي تمثيلًا للحصول على مخالفة.

وعلى إثر ذلك، قرر الحكم توجيه بطاقة صفراء إلى إيمبولو بسبب ادعاء السقوط، لتكون البطاقة الثانية في المباراة بالنسبة له، وهو ما ترتب عليه إشهار البطاقة الحمراء وطرده من أرض الملعب، ليكمل المنتخب السويسري اللقاء بعشرة لاعبين خلال الدقائق المتبقية من المواجهة.

وأثار القرار غضبًا كبيرًا داخل صفوف المنتخب السويسري، حيث اندفع عدد من اللاعبين نحو الحكم للاعتراض على ما حدث، مطالبين بالتراجع عن القرار، إلا أن الحكم تمسك بما توصل إليه بعد مراجعة اللقطة، رافضًا جميع الاحتجاجات.

في المقابل، غادر بريل إيمبولو أرضية الملعب متأثرًا نفسيًا، وظهرت عليه علامات الانهيار والحزن الشديد عقب تلقي البطاقة الحمراء، في مشهد لفت انتباه الجماهير والمتابعين، خاصة في ظل أهمية المباراة وقوة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتواصلت المباراة وسط أجواء متوترة، بينما بقيت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل منتخب، مع استمرار المحاولات الهجومية من الجانبين لحسم بطاقة التأهل، في لقاء اتسم بالإثارة والندية، وزادت القرارات التحكيمية من سخونته خلال الشوط الثاني.

رضوي الشربيني نجوم الفن الارجنتين

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