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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياكين يهاجم التحكيم بعد الخروج أمام الأرجنتين.. ويكرر ما انتقد حسام حسن بسببه

مراد ياكين
مراد ياكين
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وجد مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، نفسه في موقف مشابه لما انتقده قبل أيام، بعدما شن هجومًا على طاقم التحكيم عقب خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بسبب قرار طرد بريل إمبولو.

وكان ياكين قد رفض، قبل مواجهة الأرجنتين، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التي تحدث فيها عن وجود مجاملات تحكيمية لصالح منتخب الأرجنتين، مؤكدًا آنذاك أن المباريات تُحسم داخل الملعب وليس عبر التصريحات الإعلامية.

انتقاد سابق لتصريحات حسام حسن

وقال ياكين في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الأرجنتين: "أعتقد أن المباريات تُلعب بعدالة بشكل عام، وتقنية حكم الفيديو يمكنها التدخل والتحكم في كل شيء".

وأضاف: "لا يجب حل الأمور بالتصريحات بعد المباراة، بينما كانت لديك فرص للفوز".

غضب بعد وداع البطولة

لكن المدير الفني السويسري خرج غاضبًا عقب نهاية اللقاء، بعدما اضطر منتخب بلاده لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد بريل إمبولو في الدقيقة 72، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بداعي ادعاء السقوط، عقب مراجعة اللقطة بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وكان الحكم سيلفا بينييرو قد أشهر في البداية بطاقة صفراء في وجه لياندرو باريديس، قبل أن يتراجع عن قراره بعد مراجعة اللقطة، ويمنح البطاقة الثانية لإمبولو، وهو ما أثار اعتراضات واسعة داخل المعسكر السويسري.

ياكين: القرار لا يُصدق

وقال ياكين عقب المباراة: "لقد عوقبنا بسبب خطأ. تلك البطاقة لم يكن لها أي أساس. لا أفهم ذلك".

وأضاف: "كانت لقطة عادية للغاية، ولم تكن هناك أي نية سيئة. ذلك القرار كان ببساطة لا يُصدق، ولا أتفق معه إطلاقًا. كان هناك احتكاك واضح، ولا أفهم كيف توصل الحكم وتقنية الفيديو إلى هذا الاستنتاج".

وأشار إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل في كثير من فترات اللقاء، قائلاً: "لن أقول إنهم حصلوا على أفضلية، فقد خضنا مباراة نظيفة ومفتوحة، والفريقان لعبا كرة القدم، لكن اليوم لم تنتصر كرة القدم".

وتابع: "لقد عوقبنا بسبب خطأ، وكانت تلك اللحظة هي نقطة التحول التي حددت نتيجة المباراة. يمكننا الآن أن نشتكي، لكن يجب أيضًا أن أهنئ الأرجنتين".

إشادة بلاعبيه

وأكد مدرب سويسرا أن خطته سارت كما أراد قبل واقعة الطرد، موضحًا: "خطة اللعب نجحت مرة أخرى. وإذا حللنا المباراة سنجد أننا كنا أفضل كثيرًا من منافسنا، وعدنا في النتيجة، وكانت الأفضلية المعنوية لصالحنا".

وأضاف: "كنا نستعد لإجراء تغييرات هجومية، ثم جاء ذلك القرار الخاطئ. لا أعلم لماذا تم ابتكار هذه القاعدة، لكن لاعبي فريقي كانوا أبطالًا".

واختتم ياكين تصريحاته قائلاً: "لا أستطيع استيعاب أن يتم إضعافنا بهذه الطريقة. لقد قاتل إمبولو بكل قوة وتعرض للعديد من الالتحامات، وذلك القرار أربكني ولم يكن له أي مبرر. إنه أمر مؤسف، لقد أضعنا فرصة كبيرة، لكنني فخور بما قدمه هؤلاء اللاعبون، فهم أبطالي الحقيقيون".

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