سكالوني: عانينا أمام سويسرا.. والتأهل لنصف نهائي كأس العالم يمنحنا الرضا

أعرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن سعادته الكبيرة بقيادة منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن مواجهة سويسرا كانت من أصعب مباريات البطولة، بعدما فرض المنافس أسلوبًا بدنيًا قويًا جعل "التانجو" يعاني حتى حسم اللقاء في الوقت الإضافي.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في انتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي بعد الفوز على سويسرا، ليواصل رحلة الدفاع عن لقبه في المونديال.

سكالوني: سويسرا وضعتنا في مأزق

وقال سكالوني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "وجدنا منافسًا وضعنا في مأزق كبير، ودخل اللقاء بقوة مفرطة من الناحية البدنية، لكننا تمكنا من تجاوزه".

وأضاف: "هذه المباراة تفيدنا كثيرًا لمعرفة ما يمكن أن نواجهه مستقبلًا. الحقيقة أننا عانينا، لكن من الصعب جدًا ألا تعاني عندما تريد الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، وهذا أمر يدعو للرضا".

كرة القدم ليست علمًا دقيقًا

وتحدث مدرب الأرجنتين عن القرارات الفنية التي اتخذها خلال البطولة، مؤكدًا أنه فكر في إجراء العديد من التغييرات.

وقال: "بعد الشهر والنصف الذي قضيناه هنا، كان الوضع يبدو سيئًا، واليوم يمكننا القول إننا في نصف النهائي. كنت أفكر في اتخاذ قرارات أخرى وتغيير العديد من اللاعبين، لكن كرة القدم ليست علمًا دقيقًا، وليست معادلة يكون فيها اثنان زائد اثنين يساوي أربعة".

تعليق على مواجهة إنجلترا

وعن المواجهة المرتقبة أمام منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي، أكد سكالوني أن اللقاء سيكون مجرد مواجهة كروية بين منتخبين كبيرين.

وقال: "إنها مجرد مباراة كرة قدم أمام منتخب كبير يقوده مدرب رائع أقدره كثيرًا، لكنها تظل مباراة كرة قدم ولا شيء أكثر من ذلك".

إشادة بماك أليستر

وأشاد المدير الفني بالأداء الذي يقدمه أليكسيس ماك أليستر، خاصة في تنفيذ الكرات الثابتة، والتي أصبحت أحد أسلحة المنتخب الأرجنتيني في البطولة.

وقال: "يجب الإشادة بأليكسيس، لأنه يقضي وقتًا طويلًا في العمل على الكرات الثابتة، ومن العدل الاعتراف بذلك. ليس من الضروري أن تكون طويل القامة، فالطول ليس نقطة قوته، لكنه يتعامل مع هذه الكرات بصورة رائعة، وأعتقد أننا في وضع جيد بهذا الجانب".

رسالة احترام لسويسرا

واختتم سكالوني تصريحاته بالإشادة بالمستوى الذي قدمه المنتخب السويسري، مؤكدًا أن الجانب البدني كان العامل الأبرز في المباراة.

وقال: "اليوم عانينا لأن المنافس يلعب ويدرسك جيدًا، وفي هذه المرحلة يمثل الجانب البدني أهمية كبيرة. معظم المواجهات الثنائية انتهت لصالحهم، وهو ما زاد من تعقيد الأمور".

وأضاف: "من الواضح أننا لم نكن بالشكل الذي أردناه، لكن أداء المنتخب لم يكن سيئًا، وصنعنا عدة فرص. كنا نعلم أن المباراة ستكون بهذه الصعوبة، وحاولنا فرض أسلوب لعبنا لكن ذلك لم يكن ممكنًا. يجب تهنئة المنتخب السويسري، فقد قدم مباراة كبيرة، وهذا يدفعنا إلى مواصلة العمل والتطور".