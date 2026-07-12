قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل استئناف البلوجر بطة على حكم حبسها 6 أشهر
فرويلر يهاجم الحكم بعد وداع سويسرا للمونديال: تقنية الفيديو أنهت المباراة
ضبط 4 سماعات غش إلكتروني داخل لجنة امتحان الرياضيات البحتة بطوخ
شيخ الأزهر يعزِّي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
إصابة 3 طالبات ثانوي بحالات إغماء أثناء امتحان الرياضيات البحتة بلجان قنا
ليلة ينتظرها العشاق وهواة الفلك.. قمر الغزال يضيء العالم العربي في مشهد استثنائي
اعتراض قطري يهدد صفقة بين فولكس فاجن ورافائيل الإسرائيلية
غرفة عمليات تعليم الغربية: لا شكاوي من طلاب الثانوية في مادتي الجبر والأحياء
الأحمر رفع السعر.. الرياض السعودي يمنح الأهلي 72 ساعة لحسم صفقة تريزيجيه
مدرب سويسرا يبدّل موقفه من التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين في ربع النهائي
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قرب الـ 50 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سكالوني: عانينا أمام سويسرا.. والتأهل لنصف نهائي كأس العالم يمنحنا الرضا

سكالوني
سكالوني
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن سعادته الكبيرة بقيادة منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن مواجهة سويسرا كانت من أصعب مباريات البطولة، بعدما فرض المنافس أسلوبًا بدنيًا قويًا جعل "التانجو" يعاني حتى حسم اللقاء في الوقت الإضافي.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في انتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي بعد الفوز على سويسرا، ليواصل رحلة الدفاع عن لقبه في المونديال.

سكالوني: سويسرا وضعتنا في مأزق

وقال سكالوني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "وجدنا منافسًا وضعنا في مأزق كبير، ودخل اللقاء بقوة مفرطة من الناحية البدنية، لكننا تمكنا من تجاوزه".

وأضاف: "هذه المباراة تفيدنا كثيرًا لمعرفة ما يمكن أن نواجهه مستقبلًا. الحقيقة أننا عانينا، لكن من الصعب جدًا ألا تعاني عندما تريد الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، وهذا أمر يدعو للرضا".

كرة القدم ليست علمًا دقيقًا

وتحدث مدرب الأرجنتين عن القرارات الفنية التي اتخذها خلال البطولة، مؤكدًا أنه فكر في إجراء العديد من التغييرات.

وقال: "بعد الشهر والنصف الذي قضيناه هنا، كان الوضع يبدو سيئًا، واليوم يمكننا القول إننا في نصف النهائي. كنت أفكر في اتخاذ قرارات أخرى وتغيير العديد من اللاعبين، لكن كرة القدم ليست علمًا دقيقًا، وليست معادلة يكون فيها اثنان زائد اثنين يساوي أربعة".

تعليق على مواجهة إنجلترا

وعن المواجهة المرتقبة أمام منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي، أكد سكالوني أن اللقاء سيكون مجرد مواجهة كروية بين منتخبين كبيرين.

وقال: "إنها مجرد مباراة كرة قدم أمام منتخب كبير يقوده مدرب رائع أقدره كثيرًا، لكنها تظل مباراة كرة قدم ولا شيء أكثر من ذلك".

إشادة بماك أليستر

وأشاد المدير الفني بالأداء الذي يقدمه أليكسيس ماك أليستر، خاصة في تنفيذ الكرات الثابتة، والتي أصبحت أحد أسلحة المنتخب الأرجنتيني في البطولة.

وقال: "يجب الإشادة بأليكسيس، لأنه يقضي وقتًا طويلًا في العمل على الكرات الثابتة، ومن العدل الاعتراف بذلك. ليس من الضروري أن تكون طويل القامة، فالطول ليس نقطة قوته، لكنه يتعامل مع هذه الكرات بصورة رائعة، وأعتقد أننا في وضع جيد بهذا الجانب".

رسالة احترام لسويسرا

واختتم سكالوني تصريحاته بالإشادة بالمستوى الذي قدمه المنتخب السويسري، مؤكدًا أن الجانب البدني كان العامل الأبرز في المباراة.

وقال: "اليوم عانينا لأن المنافس يلعب ويدرسك جيدًا، وفي هذه المرحلة يمثل الجانب البدني أهمية كبيرة. معظم المواجهات الثنائية انتهت لصالحهم، وهو ما زاد من تعقيد الأمور".

وأضاف: "من الواضح أننا لم نكن بالشكل الذي أردناه، لكن أداء المنتخب لم يكن سيئًا، وصنعنا عدة فرص. كنا نعلم أن المباراة ستكون بهذه الصعوبة، وحاولنا فرض أسلوب لعبنا لكن ذلك لم يكن ممكنًا. يجب تهنئة المنتخب السويسري، فقد قدم مباراة كبيرة، وهذا يدفعنا إلى مواصلة العمل والتطور".

ليونيل سكالوني سكالوني منتخب الأرجنتين الأرجنتين كأس العالم كأس العالم 2026 سويسرا التانجو المنتخب الأرجنتيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

مصطفى زيكو

«نمت في الشارع وبعت الملابس».. مصطفى زيكو يكشف رحلة المعاناة حتى منتخب مصر

تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري عبد الرحيم يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى

تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري «عبدالرحيم» يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

زيكو

زيكو: كنا قادرين على بلوغ نهائي كأس العالم.. وميسي سأل عن محمد صلاح قبل مواجهة الأرجنتين

الدعاء

دعاء لا يرد سائله .. ردّده عند حاجتك

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

ترشيحاتنا

الكلية الحربية

من 65%.. شروط التقديم في الكلية الحربية لعام 2026

الدواجن

بورصة الدواجن اليوم| عروض وتخفيضات على الفراخ والبانية.. والبلدي يسجل 100 جنيه

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

بالصور

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

إرشادات لحمايتك من انفجار التكييف في فصل الصيف

إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف

سهل وسريع وصحي.. طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت

طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد