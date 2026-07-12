قرار الـVAR يشعل عاصفة في المونديال.. سويسرا تهاجم حكم مباراة الأرجنتين: كرة القدم لم تنتصر

تحولت مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 إلى واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للجدل ليس بسبب النتيجة التي انتهت بفوز منتخب "راقصي التانجو" بنتيجة 3-1 بعد الوقت الإضافي وإنما بسبب القرار التحكيمي الذي قلب مجريات اللقاء وأشعل غضب البعثة السويسرية.

وأثار طرد المهاجم بريل إيمبولو في الدقيقة 72 عاصفة من الانتقادات بعدما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتغيير قرار الحكم في لقطة اعتبرها لاعبو وجهاز منتخب سويسرا نقطة التحول الحقيقية التي منحت الأفضلية للأرجنتين في طريقها إلى نصف النهائي.

لقطة واحدة غيرت المباراة

وكانت المباراة تشير إلى التعادل 1-1 عندما دخل إيمبولو في كرة مشتركة مع لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس ليحتسب الحكم في البداية مخالفة لصالح المنتخب السويسري ويشهر بطاقة صفراء في وجه باريديس.

لكن حكم الفيديو المساعد استدعى الحكم لمراجعة اللقطة وبعد العودة إلى الشاشة تراجع عن قراره بعدما أظهرت الإعادة أن إيمبولو بدأ في السقوط قبل وجود أي احتكاك مؤثر مع باريديس ليعتبر الحكم أن مهاجم سويسرا حاول التحايل للحصول على مخالفة.

وبناءً على ذلك ألغى الإنذار الذي حصل عليه باريديس وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه إيمبولو بداعي التمثيل ليغادر مهاجم سويسرا أرض الملعب مطرودًا ويكمل منتخب بلاده المباراة بعشرة لاعبين في توقيت بالغ الحساسية.

ولم يتوقف تأثير القرار عند حدود النقص العددي إذ تمكن المنتخب الأرجنتيني من استغلال أفضلية اللاعب الزائد ليحسم اللقاء في الوقت الإضافي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويبلغ الدور نصف النهائي.

احتجاجات سويسرية واسعة

عقب نهاية المباراة انهالت الانتقادات من داخل معسكر المنتخب السويسري تجاه الطاقم التحكيمي حيث اعتبر اللاعبون والجهاز الفني أن قرار الطرد كان قاسيًا وأسهم بشكل مباشر في تغيير مسار المواجهة.

وقال لاعب الوسط فابيان ريدر إن ما حدث كان "كارثيًا" مؤكدًا أنه لا يفهم سبب استدعاء الحكم لمراجعة لقطة بهذا الشكل معتبرًا أن تقنية الفيديو تدخلت بصورة غير مبررة في قرار لم يكن يستوجب كل تلك التداعيات.

وأضاف أن حكم الفيديو المساعد لا ينبغي أن يغير مجريات مباراة بحجم ربع نهائي كأس العالم في لقطة مماثلة مشيرًا إلى أن الحكم كان يجب أن يستمر في قراره الأول دون تدخل.

مراد ياكين: القرار غير المباراة

من جانبه لم يخفِ مراد ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا استياءه من القرارات التحكيمية مؤكدًا أن فريقه كان الطرف الأفضل في فترات طويلة من المباراة وأن البطاقة الحمراء غيرت كل شيء.

وقال ياكين إن المنتخب السويسري كان يمر بأفضل فتراته خلال اللقاء وكان يستعد لإجراء تبديل هجومي بحثًا عن هدف الفوز قبل أن يأتي قرار الطرد ويقلب موازين المباراة.

وأضاف أن البطاقة الصفراء التي احتسبت في البداية لم تكن مبررة من الأساس مشيرًا إلى أنه لا يفهم كيف انتهى الأمر بطرد لاعبه بعد مراجعة تقنية الفيديو مؤكدًا أن الواقعة تثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأوضح المدرب السويسري أن تحميل إيمبولو مسؤولية الخروج سيكون أمرًا غير عادل مشيرًا إلى أن اللاعب كان محطمًا نفسيًا بعد المباراة لأنه شعر بأنه حُرم من استكمال اللقاء في واحدة من أهم مباريات مسيرته.

كما أكد أن المنتخب السويسري رغم النقص العددي واصل القتال حتى النهاية وكان يأمل في الوصول إلى ركلات الترجيح خاصة أن الزخم النفسي كان يميل لصالح لاعبيه قبل واقعة الطرد.

كرة القدم لم تنتصر

وفي أكثر تصريحاته إثارة قال ياكين إن ما حدث لا يمكن اعتباره انتصارًا لكرة القدم موضحًا أنه لا يتحدث عن وجود مجاملة للأرجنتين لكنه يرى أن القرارات التحكيمية أثرت بشكل واضح على سير المباراة.

وأضاف أن الفريقين قدما مباراة مفتوحة وممتعة إلا أن النهاية جاءت بطريقة مؤسفة بالنسبة للمنتخب السويسري مختتمًا حديثه بالقول: "أعتقد أن كرة القدم لم تخرج منتصرة".

قانون نادر يعود إلى الواجهة

وأعادت الواقعة الجدل حول بروتوكول "الخطأ في تحديد الهوية" الذي يسمح لحكم الفيديو المساعد بالتدخل إذا تم توجيه بطاقة صفراء أو حمراء إلى لاعب غير مستحق للعقوبة.

وبعد مراجعة اللقطة اعتبر الحكم أن البطاقة كان يجب أن تُوجه إلى إيمبولو وليس إلى باريديس وهو ما أدى إلى إلغاء إنذار اللاعب الأرجنتيني ومنح المهاجم السويسري بطاقة صفراء ثانية انتهت بطرده.

وتعد هذه الواقعة من الحالات النادرة التي يُستخدم فيها هذا البروتوكول خلال منافسات كأس العالم وهو ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول مدى ملاءمة تطبيقه في مباريات الأدوار الإقصائية خاصة عندما يكون القرار سببًا مباشرًا في تغيير مجريات مواجهة بحجم ربع نهائي المونديال.

وبينما احتفلت الأرجنتين بالتأهل إلى نصف النهائي بقيت اللقطة التحكيمية محور الحديث عقب صافرة النهاية في ظل استمرار الجدل حول مدى صحة قرار الطرد وما إذا كانت تقنية الفيديو قد أنصفت العدالة التحكيمية أم أنها أصبحت صاحبة الكلمة الحاسمة في واحدة من أكثر مباريات مونديال 2026 إثارة للجدل بعد مباراة مصر والأرجنتين فى الجولة الماضية التى أثارت جدلا تحكيميا كبيرا أيضا بالغاء هدف لصالح منتخب مصر بداع وجود خطأ قبل احراز الهدف رغم أن كل أساطير العالم فى كرة القدم أكدوا صحة الكرة .