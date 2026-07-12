احجز الآن.. رابط وأسعار تذاكر حفل تكريم منتخب مصر

يستعد استاد القاهرة الدولي لاستقبال منتخب مصر في احتفالية خاصة بعد مشوارهم التاريخي والمميز في بطولة كأس العالم 2026 حيث قدم الفراعنة أداء مميز حتى في المباراة الأخيرة أمام الأرجنتين.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالية تنظيم جولة خاصة للاعبي المنتخب داخل أرضية الملعب، عبر حافلة مكشوفة تجوب الاستاد لتحية الجماهير والاحتفال معهم.

وتأتي الاحتفالية تكريمًا لمنتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في كأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري كبير لدعم اللاعبين والجهاز الفني.

وأعلنت شركة تذكرتي عن فتح الباب لحجز تذاكر احتفالية منتخب مصر المقرر إقامتها غدا حيث سمحت الجهات الأمنية بحضور 40 ألف مشجع.

أسعار تذاكر احتفالية منتخب مصر

فئة كبار الشخصيات (VIP):

500 جنيه مصري

الفئة الأولى علوي:

150 جنيها مصريا

الفئة الأولى سفلي يمين :

150 جنيها مصريا

الفئة الأولى سفلي يسار :

150 جنيها مصريا

الفئة الثالثة :

50 جنيها مصريا

ويمكنك حجز التذاكر عبر الرابط بالضغط هنا

تامر حسني يحيي حفل تكريم منتخب مصر باستاد القاهرة

ويستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل تكريم منتخب مصر لكرة القدم في ستاد القاهرة الدولي، غدا الإثنين 13 يوليو.

وطالبت الشركة المتحدة للرياضة، الحضور في حفل تامر حسني، بارتداء تيشيرت المنتخب الوطني ليكون حفلا جماهيريا وتكريميا للمنتخب.