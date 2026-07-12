الأهلي يستقر على إقامة معسكره في إسبانيا استعدادا للموسم الجديد

استقر مسؤولو النادي الأهلي على إقامة معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم في إسبانيا، خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس المقبل، ضمن البرنامج التحضيري استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويأتي اختيار المعسكر الخارجي في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، من خلال خوض تدريبات مكثفة وعدد من المباريات الودية أمام فرق أوروبية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل ضربة بداية الموسم.

ومن المنتظر أن يشهد المعسكر مشاركة جميع اللاعبين، إلى جانب العناصر الجديدة، من أجل تحقيق أكبر قدر من الانسجام داخل الفريق، قبل خوض الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظر المارد الأحمر في الموسم المقبل.

ويواصل الأهلي وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المعسكر، بما يتضمن المباريات الودية ومواعيدها، استعدادًا للإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة.