بعد نجاح بعتيني ليه.. عمرو مصطفى يجدد التعاون مع زياد ظاظا

يواصل الرابر زياد ظاظا تحضير عمل غنائي جديد مع الفنان عمرو مصطفى، بعد النجاح الذي حققته أغنيتهما "بعتيني ليه".

وكشف ظاظا، في تصريحات تلفزيونية، أنه يعمل على استكمال لحن ظهر بشكل غير مكتمل خلال كواليس أغنية بعتيني ليه، بعدما طالب الجمهور بتحويله إلى عمل كامل، لافتًا إلى أنه عُرض سابقًا في لقاء تلفزيوني جمعه بعمرو مصطفى.

وأكد ظاظا سعادته بتجديد التعاون، قائلًا إنهما يواصلان حاليًا العمل على الأغنية الجديدة.

عمرو مصطفى وزياد ظاظا

وكان التعاون الأول بين عمرو مصطفى وزياد ظاظا، قبل عام من خلال أغنية بعتيني ليه، في برنامج ريد بُل صالونات.

ويأتي تعاون عمرو مصطفى مع زياد ظاظا والموزع معتز ماضي على خلفية اجتماعهما في برنامج "ربد بُل صالونات"، حيث خضعا لتحدي صناعة أغنية من الألف للياء في 6 ساعات فقط، وحرص عمرو على مدار الحلقة على احتضانهما لتمثيلهما الجيل الجديد ك، موضحًا طرق حديثة في صناعة المزيكا باستخدام الذكاء الاصطناعي.