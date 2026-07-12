محمد فضل شاكر يحيي حفلا غنائيا ساهرا في الأردن

أحيا الفنان محمد فضل شاكر، حفل غنائي ساهر ليلة أمس السبت 11 يوليو، في الأردن ضمن سلسلة حفلاته الصيفية هناك.

وقدم محمد فضل شاكر، باقة من أجمل أغانيه وأغاني والده التي تفاعل معها الجمهور.

وينتظر أن يحيي محمد فضل شاكر، حفل غنائي في الساحل الشمالي، مع المطرب الشامي، يوم الجمعة 13 يوليو.

محمد فضل شاكر

كان الفنان سعد لمجرد، قد طرح أغنيته مع الفنان محمد فضل شاكر، التي تحمل اسم القمر ديالي، عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، في أول ديو غنائي بينهما.

القمر ديالي، هي أغنية مغربية لبنانية من كلمات والحان : جمانة جمال، وتوزيع موسيقي: حسام الصعبي.

وكان قد استقبل الفنان محمد فضل شاكر مولوده الجديد الذي سماه اسم "فضل"، وحرص عدد من الأصدقاء والجمهور على تهنئته بهذه المناسبة السعيدة.

ونشر شاكر مقطع فيديو عبر إنستجرام وعلق كاتبا: "الحمد لله على جميل ما أعطى وجميل ما وهب،رزقنا الله بمولودنا.،اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لنا".