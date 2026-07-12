خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان أمير قطر في وفاة والده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال خادم الحرمين الشريفين ، في البرقية اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق -رحمه الله- الذي أعطى الكثير لوطنه وشعبه، وإننا إذ نبعث إليكم ولأسرتكم ولشعب دولة قطر الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، وقال فيها " تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق -رحمه الله-، الذي كان له دور بارز في نهضة وازدهار دولة قطر الشقيقة، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لشعبه ووطنه، وأن يحفظكم من كل سوء إنه سميع مجيب".