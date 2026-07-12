رئيس جامعة بنها يتابع إجراءات اعتماد مستشفى الجراحة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اجتماعا موسعا مع مسؤولي الجودة بالمستشفى الجامعي، لمتابعة الموقف التنفيذي لإجراءات اعتماد مستشفى الجراحة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، في إطار خطة الجامعة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتأهيل المستشفى للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.



حضر الاجتماع الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى جانب فريق الجودة بالمستشفى الجامعي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، خلال الاجتماع، أن الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يمثل محطة رئيسية في مسيرة تطوير المستشفيات الجامعية، لما يحققه من تعزيز لجودة الخدمات الطبية، وتطبيق معايير سلامة المرضى، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتوافق مع أحدث نظم الجودة المعتمدة.

وأشار " الجيزاوي " إلى أن اعتماد مستشفى الجراحة سيمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بمحافظة القليوبية، حيث ستكون أول مستشفى بالمحافظة تتقدم للحصول على اعتماد "جهار"، بما يؤهلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل يقدم خدمات علاجية آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الأشهب أن المستشفى تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية الطبية ورفع كفاءة الخدمات العلاجية والتخصصية، بما يضمن استيفاء متطلبات الاعتماد وتحقيق أعلى مستويات الجودة، مؤكدا أن تلك الجهود تعزز جاهزية المستشفى للاندماج في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشاد الدكتور عمرو الدخاخني بالجهود التي يبذلها الأطباء وأطقم التمريض والعاملون بالمستشفى، مؤكدا أن العمل بروح الفريق كان أحد أهم عوامل النجاح في تنفيذ خطط التطوير ، موضحا أن إدارة الجامعة تواصل دعمها للمستشفيات الجامعية من خلال تحديث البنية التحتية، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، وتدريب الكوادر الصحية، والتوسع في الخدمات العلاجية، بما يسهم في تقديم رعاية صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.