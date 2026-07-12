هالة صدقي: حفل «يلا ساحل» خطوة لتنشيط السياحة وتمديد موسم الصيف

حرصت الفنانة هالة صدقى على الحديث عن حفل «يلا ساحل»، معربةً عن إعجابها بالحفل وقيمته فى تنشيط السياحة.

وكتبت هالة فى منشور عبر حسابها الرسمى بـ«إنستجرام» عن الحدث: «حفلة يلا ساحل هى مش مجرد حفلة.. هى طبعًا بداية حفلات فصل الصيف».

وتابعت الفنانة: «لكن هى تنشيط للسياحة ولخطة تمديد فصل الصيف وجذب كل أصحابنا وأهالينا المغتربين لزيارة أجمل شواطئ العالم على الإطلاق».

واختتمت الفنانة: «وبها أجمل حفلات صيفية وخلفها أهم رجال الأعمال المصرى نجيب ساويرس.. ويلا ساحل».

ومؤخرًا، شاركت الفنانة هالة صدقى، جمهورها صورا تجمعها بالفنانة إلهام شاهين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، مرفقة بتعليق عبرت فيه عن أهمية الصداقة الحقيقية.

وعلقت إلهام شاهين عبر «إنستجرام»: «لما يكون عندك صاحب عمر أو اتنين أو بالكتير جدا تلاتة احتفظ بيهم وما تحاولش تسمح لأى حد جديد يخترق حياتك، فى الوسط مئات بيحاولوا يتقربوا ويمثلوا عليك ويصاحبوك لكن أغلبهم مش حقيقين منهم اللى عايز يستفيد منك أو من شهرتك أو من نجاحك ممكن يكونوا مرضى نفسيين وممكن يكونوا صادقين بعض الشىء فنصيحه فى الزمن المريض ده بلاش».





