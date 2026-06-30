كيف بدأت الأزمة؟.. القصة الكاملة لقضية شاليمار شربتلي وهالة صدقي

في تطور جديد للأزمة القضائية بين الفنانة هالة صدقي والفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحبس شاليمار شربتلي شهرًا مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، بعد إدانتها في قضية سب وقذف هالة صدقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسدل المحكمة الستار على مرحلة جديدة من النزاع القانوني بين الطرفين.





القصة الكاملة تعود حين قدم المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي بلاغ الي النائب يتهم فيه كل من شاليمار شربتلي من قيامها بسب وقذف موكلته اثناء ظهورها على السوشيال ميديا في بود كاست مع المدعوه سماح السعيد وقدم فلاشه وحوافظ مستندات تدل علي صحة بلاغه والتي قيدت بالعريضة رقم ٨٢٦٦٧ عرائض مكتب النائب العام، وقد احال النائب العام ذلك البلاغ الى نيابة شمال الجيزة الكلية التي تولت التحقيق ، وارسلت حلقة البود كاست المقدمه من محامي هاله صدقي الي مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات قسم المساعدات الفنية والذي ورد التقرير الفني ان الحساب المنشور عليه تلك الحلقة تبين حصوله علي علامة التوثيق الزرقاء والتي يتم الحصول عليها بالرقم القومي الخاص بصاحب الحساب وصاحب الحساب المدعوة / شاليمار بنت حسن بن عباس شربتلي والثابت بياناتها كاملة ورقم جواز السفر المملوك لها وانت المتهمة الثانية قامت بنشره بحسابها المسمى ( الإعلامية سماح السعيد ) Samah Alsaid Mohammed.





واستمعت النيابة العامة لاقوال الشاكية هاله صدقي واستجوبت دفاع المتهمه الاولي والذي انكر الاتهام وقرر ان موكلته لم تكن تقصد الفنانه .





وحيث اتهمت النيابة العامة / شاليمار شربتلي و سماح السعيد من إنهما قذفا الفنانه / هالة صدقي ، بأن أسندا إليها علناً ، من خلال الحسابين الخاصين بهما علي موقع التواصل الإجتماعي ( فيسبوك ) ، واقعة محددة لو صحت لأوجبت احتقارها لدي أهل وطنها ومعاقبتها قانوناً ، إذ نسبا إليها سلوكاً ماساً بعرضها و خدشاً لسمعتها .





كما اتهمتهما بسب / هالة صدقي ، بأن وجها إليها علناً من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الخاص بهما ( فيسبوك ) ، ألفاظاً وعبارات ثابتة بالأوراق من شأنها خدش شرفها واعتبارها .





وقيدت الجنحة برقم ٤ لسنة ٢٠٢٦ جنح أقتصادية العجوزة والمقيدة برقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٦ أقتصادية شمال الجيزة وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية وتحدد لنظرها جلسة ٢٠٢٦/٣/٣٠ والتي حضر شريف حافظ محامي هاله صدقي وادعى مدنياً بمبلغ خمسمائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.





وبجلسة ٥-٥ -٢٠٢٦ مثلت المتهمة شاليمار شربتلي ولم تمثل سماح السعيد وقضت المحكمة بجلسة ١٩-٥-٢٠٢٦ بحبس المتهمتان شهر مع الشغل وتغريم كل منهم ٢٠ الف جنية والزام كل منهم بمبلغ ٥٠ الف جنية للمدعية بالحق المدني هاله صدقي علي سبيل التعويض المدني المؤقت

واستانفت لجلسة ٢٧-٦-٢٠٢٦ ولم تحضر المتهمه فاستاجلتها المحكمة لجلسة ٣٠-٦-٢٠٢٦ لحضورها بشخصها وبتلك الجلسة قضت بتأييد الحكم عليها.