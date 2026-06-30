حق المواطنة بالولادة.. ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا ويدعو الكونجرس للتحرك

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التدخل التشريعي، بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية مساعيه لتقييد حق المواطنة بالولادة، في خطوة تعيد إشعال الجدل حول أحد أبرز ملفات الهجرة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشال” إن المحكمة العليا “أيدت حق المواطنة بالولادة، وهذا أمر مؤسف لبلادنا”، مضيفاً أن الحل ممكن عبر الكونجرس من خلال تشريع جديد يعيد صياغة هذا الحق الدستوري.

ويأتي هذا التصعيد بعد قرار قضائي تاريخي صوتت فيه المحكمة بغالبية 6 مقابل 3 لصالح الإبقاء على مبدأ منح الجنسية الأمريكية لمعظم المولودين على الأراضي الأمريكية، مستندة إلى التفسير التقليدي للتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية، ويؤكد أن أي شخص يولد داخل البلاد يُعتبر مواطناً، مع استثناءات محدودة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا المبدأ “راسخ منذ زمن طويل”، مشيرة إلى أن المواطنة تمثل جزءاً أساسياً من المشاركة في الحياة السياسية الأمريكية، وأن التعديل الرابع عشر جاء لتوسيع هذا الحق ليشمل “كل من يولد حراً على هذه الأرض”.

في المقابل، شدد ترامب على أن سياسة المواطنة بالولادة تشجع الهجرة غير النظامية، معتبراً أن بعض الأجانب قد يدخلون البلاد بشكل غير قانوني بهدف ضمان حصول أبنائهم على الجنسية الأمريكية.

من جانبها، عكست الآراء المعارضة داخل المحكمة انقساماً حاداً، إذ وصف القاضي كلارنس توماس القرار بأنه خطوة “استثنائية”، منتقداً ما اعتبره توسيعاً غير مبرر لتفسير التعديل الرابع عشر، ومشيراً إلى خلفياته التاريخية بعد حقبة إعادة الإعمار.

ورغم الجدل السياسي والقضائي، فإن محاكم أدنى كانت قد أوقفت بالفعل تنفيذ القيود التي حاول ترامب فرضها، ما جعل القرار غير مطبق عملياً في أي ولاية أمريكية حتى الآن، في انتظار ما إذا كان الكونجرس سيحسم هذا الصراع الدستوري المتجدد.