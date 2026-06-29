تصريح حاسم من ترامب : لا سلاح نووي لإيران مهما أسفرت محادثات الدوحة

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الاجتماع المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة غدا لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

وقال ترامب "الاجتماع في الدوحة قد يكون مهمًا، وقد لا يكون كذلك، وسنكتشف ذلك، هدفنا واضح وبسيط، نزع السلاح النووي من إيران، لا نريد لها أن تمتلك سلاحًا نوويًا، ولن تمتلكه".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيتوجهان إلى العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقد سبق أن ساهم المستشاران المقربان من ترامب في قيادة المفاوضات مع إيران قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على البلاد في فبراير الماضي وأثناء الحرب.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق اليوم أن إيران طلبت عقد اجتماع وسيُعقد، غداً الثلاثاء في الدوحة.