مش سر حربي | أحمد موسى : لدينا أنظمة خاصة بالمراقبة والمتابعة والرصد والاكتشاف المبكر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدث القوات المسلحة المصرية منذ عام 2013 حينما كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت.

وتابع أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن والرئيس السيسي قام بالتنويع مصادر الاسلحة، مشيرا إلى أن لدينا منظومات تسليح على أعلى مستوى في قوات الدفاع الجوي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر تمتلك تكنولوجيا وأسلحة قادرة على التنبؤ بأي هجوم قبل أن يحدث، مؤكدا أن لدينا أنظمة خاصة بالمراقبة والمتابعة والرصد والاكتشاف المبكر، "وده مش سر حربي ولا عسكري".