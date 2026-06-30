طيارة خاصة تمنح درع الدوري التنزاني لفريق يانج أفريكانز بعد تتويجه باللقب

توج نادي يانج أفريكانز بلقب الدوري التنزاني الممتاز لهذا الموسم 2025-2026

ويمتلك فريق الكرة الأول بنادي يانج أفريكانز 72 نقطة في جدول الدوري الممتاز

بينما حل في مركز الوصيف فريق الكرة الأول بنادي سيمبا برصيد 70 نقطة خلف نظيره فريق يانج أفريكانز في مطاردة مثيرة حتى الأمتار الأخيرة من عمر الدوري التنزاني.





وقامت الطائره الخاصة بنقل درع الدوري لملعب مباراة يانج افريكانز

وتنقلت الطائرة بين ملعب مباراة يانج أفريكانز أمام جي كي تي تنزانيا، وملعب مواجهة سيمبا أمام كي إم سي مع استمرار المنافسة على اللقب حتى الدقائق الأخيرة من الموسم.

ويأتي هذا الإجراء لضمان وصول درع الدوري مباشرة إلى ملعب الفريق الذي سينجح في حسم اللقب، في ظل التقارب الكبير بين يانج أفريكانز وسيمبا في جدول الترتيب قبل الجولة الختامية.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري التنزاني إرسال درع الدوري التنزاني في طائرة هليكوبتر الثلاثاء والهبوط قبل الجولة الأخيرة من الدوري التنزاني في صراع اللقب بين ناديي يانج أفريكانز وسيمبا