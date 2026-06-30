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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يجهز عرضا قياسيا لضم أوليس.. والصفقة قد تتجاوز انتقال نيمار

بيريز
بيريز
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يواصل تحركاته لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بوضع الفرنسي مايكل أوليس، جناح بايرن ميونخ، على رأس أولوياته.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، تدرس التقدم بعرض رسمي لضم أوليس، رغم نفي النادي في وقت سابق وجود مفاوضات مع اللاعب، مؤكدًا قوة علاقته مع بايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي النادي الملكي يواصلون متابعة تطورات الصفقة من خلف الكواليس، مع التركيز على معرفة موقف بايرن ميونخ والقيمة المالية التي قد يطلبها للتخلي عن اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن أوليس طلب عقد اجتماع مع إدارة بايرن ميونخ لمعرفة موقف النادي من مستقبله، وما إذا كان مستعدًا للموافقة على رحيله خلال الميركاتو الصيفي، خاصة في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

ووفقًا لصحيفة "El Debate" الإسبانية، يستعد ريال مدريد لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته 190 مليون يورو، بالإضافة إلى 33 مليون يورو كحوافز مرتبطة بالأداء، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 223 مليون يورو حال تحقق جميع البنود.

وفي حال إتمام الصفقة بهذا المبلغ، ستصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم، متجاوزة صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وكان ريال مدريد قد دعم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع برناردو سيلفا، ومارك كوكوريلا، وإبراهيما كوناتي، فيما يواصل النادي العمل على إبرام المزيد من الصفقات استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

بيريز ريال مدريد مايكل أوليس

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