لامين يامال : لا أريد تصفيق جميع الجماهير .. ولست مثل بيدري

تحدث لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن طريقة تعامله مع جماهير المنافسين، مؤكدًا أنه لا يسعى لكسب حب جميع الملاعب، وأنه يتقبل صافرات الاستهجان باعتبارها جزءًا طبيعيًا من كرة القدم.

وقال يامال إن المدير الفني هانسي فليك تحدث معه بعد إحدى مباريات خيتافي، مشيرًا إلى أن جماهير المنافس صفقت لزميله بيدري، وتمنى أن يحظى هو أيضًا بنفس المعاملة.

وأضاف: "لعبنا أمام خيتافي وكنت مصابًا، وجماهيرهم صفقت لبيدري. هانسي قال لي: يجب أن يحدث هذا معك أيضًا، لكنك عندما تسجل تحتفل أمام جماهيرهم".

وأوضح اللاعب الإسباني أنه رد على مدربه قائلًا: "هل تعتقد أنني إذا سجلت واحتفلت مع زملائي فلن يطلقوا صافرات الاستهجان ضدي؟ لسنا متشابهين".

وأشار يامال إلى أن شخصية بيدري داخل الملعب تختلف عنه، مضيفًا: "بيدري يذكرني كثيرًا بإنييستا، فهو لاعب يحبه ويحترمه الجميع، أما أنا فمختلف، سيكون هناك من يحبني كثيرًا، وآخرون لن يفعلوا، وهذا أمر طبيعي".

وأكد نجم برشلونة أن الجدل والتنافس جزء من متعة كرة القدم، مستشهدًا بعدد من أبرز نجوم اللعبة، قائلاً: "كريستيانو رونالدو تعرض لصافرات الاستهجان طوال مسيرته، وكذلك ليونيل ميسي، ونيمار، وفينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي".

واختتم يامال تصريحاته بالتأكيد على تقبله لهذا الواقع، قائلًا: "أتعايش مع ذلك بشكل جيد، ولا أريد أن أتغير، ولا يهمني أن تصفق لي جميع الملاعب، فهذه هي كرة القدم".