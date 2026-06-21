لامين يامال: التسجيل في كأس العالم حلم تحقق.. وأهدي هدفي لوالدتي وأهل ماتارو

أعرب لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على منتخب السعودية، مؤكداً أن تسجيله هدفه الأول في كأس العالم يمثل لحظة استثنائية في مسيرته الكروية.

وقال يامال - خلال تصريحات صحفية عقب المباراة ـ "أنا سعيد جداً بالانتصار، وسعيد أيضاً من أجل ميكيل أويارزابال لأنه يستحق جائزة رجل المباراة. لم يحصل على التقدير الكافي في اللقاء الأول، لذلك أنا سعيد من أجله".

وعن تسجيله في كأس العالم، أوضح اللاعب الشاب: "إنه شعور خاص للغاية، لطالما حلمت بالمشاركة في كأس العالم، وأن أسجل في أول مباراة أبدأها أساسياً هو حلم أصبح حقيقة".

وكشف يامال أنه أهدى هدفه إلى المقربين منه، قائلاً: "أهدي هذا الهدف إلى والدتي، وصديقتي، وأصدقائي، وكل من كان حاضراً هنا، وكذلك إلى جميع من في مدينة ماتارو".

واستعاد نجم إسبانيا ذكريات النسخة الماضية من المونديال، مشيراً إلى حجم التحول الذي عاشه خلال السنوات الأخيرة، وقال: "في كأس العالم الماضية كنت أشاهد المباريات من الفصل الدراسي في المدرسة، أما الآن فأنا هنا في البطولة. هذا أمر رائع للغاية وأشعر بالفخر".

وأكد يامال أن منتخب إسبانيا دخل المباراة بعزيمة كبيرة للرد على الانتقادات التي أعقبت اللقاء الأول، مضيفاً: "كنا نريد أن نرد داخل الملعب. قيلت أشياء كثيرة لم تكن صحيحة. تعرضنا لتعثر في المباراة الأولى لكننا عدنا بقوة وواصلنا التقدم".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تركيز المنتخب على التحديات المقبلة قائلاً: "نحن سعداء بالفوز، لكننا نفكر بالفعل في مباراة أوروجواي المقبلة، وأنا هنا فقط لمساعدة الفريق".