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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد يُنهي ترتيبات معسكر تركيا استعدادًا للموسم الجديد

زد
زد
ياسمين تيسير

عقد النائب سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد، جلسة مثمرة مع  السفير "صالح موطلو شن"، سفير الجمهورية التركية لدى القاهرة، تم خلالها الانتهاء من الترتيبات النهائية الخاصة بإقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول لكرة القدم، والذي تنظمه مجموعة سيكسياردز بقيادة  عمرو مرزوق، و هشام مرزوق، والمقرر إقامته في تركيا خلال الأسبوع الأخير من يوليو المقبل.

وأعرب النائب سيف زاهر عن خالص تقديره  للسفير "صالح موطلو شن"، على التسهيلات الكبيرة التي قدمها لإنجاح المعسكر، مشيدًا كذلك بالدور الذي قامت به سيكسياردز، في تنظيم جميع التفاصيل اللوجستية، بما يضمن توفير أفضل الأجواء الفنية والإدارية للفريق خلال فترة الإعداد.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي زد أن المعسكر يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، في إطار رؤية النادي لتقديم موسم استثنائي يواكب طموحات مجلس الإدارة والجهاز الفني، ويعزز من فرص المنافسة على مختلف البطولات.

وفي السياق ذاته، غادر كل من  خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد، و علي أبو النصر، مدير عام النادي، إلى تركيا، لمعاينة مقر إقامة المعسكر، والاطمئنان على جميع الترتيبات الخاصة بالملاعب، ومرافق التدريب، والإقامة، ووسائل التنقل، وكافة الجوانب التنظيمية، وذلك لضمان خروج المعسكر بأعلى مستويات الاحترافية والتنظيم، بما يليق بمكانة نادي زد وطموحاته للموسم الجديد.

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