تعالج المعدة والأمعاء والمريء والمرارة.. اكتشف فوائد عشبة منسية

يُستخدم الشيح من قديم الأزل في علاج العديد من الأمرض والمشاكل الصحية. ووفقا لموقع فري ويل هيلث، تشير بعض الدراسات إلى أنه يساعد على الهضم.

ويُستخدم الشيح غالبًا لعلاج عسر الهضم والغازات والتهاب المعدة وأمراض المرارة.

ويُساعد الشيح على الهضم عن طريق زيادة أحماض المعدة وإنزيماتها، وتعزيز انقباضاتها ورغم أنه قد يُفيد في مشاكل الجهاز الهضمي، إلا أنه لا يوجد دليل على فائدته للأشخاص الأصحاء .

يحسن الهضم والقرح

قد يُحسّن الشيح عملية الهضم أيضاً عن طريق زيادة إفراز اللعاب ومخاط المعدة وإفرازات الأمعاء وهذا بدوره قد يُقلل من حموضة المعدة المرتبطة بالقرحة وارتجاع المريء.

يزيد الشيح من إفراز الصفراء من المرارة، مما يحسن الهضم ويخفف الإمساك وبينما لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر، وجدت دراسة أجريت عام ٢٠٢٠ أن مستخلص الشيح يخفف عسر الهضم لدى فئران المختبر عن طريق التأثير على الهرمونات المرتبطة بالهضم.

يغنيك عن الأدوية

أشارت مراجعة أجريت عام 2020 إلى أن نبات الشيح قد يكون فعالاً في علاج داء كرون، وهو مرض التهابي في الأمعاء ومن خلال تقليل الالتهاب وتحفيز إفرازات الأمعاء، قد يقلل الشيح أيضاً من الحاجة إلى الأدوية الستيرويدية المستخدمة لتخفيف التهاب الأمعاء والألم.