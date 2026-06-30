صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

قبل أيام من انطلاقه في جميع صالات السينما بمصر والدول العربية ابتداءً من 9 يوليو، كشفت ڤوكس ستوديوز عن مجموعة جديدة من الصور الحصرية من كواليس تصوير الفيلم الكوميدي "ابن مين فيهم؟"، والتي تعكس الأجواء الإيجابية وروح المرح التي صاحبت العمل منذ اليوم الأول للتصوير.



كما تكشف الكواليس جانبًا من تنوع مواقع التصوير، التي انتقلت بين العديد من الأماكن المختلفة لخدمة رحلة الفيلم المليئة بالمفاجآت والمواقف غير المتوقعة، والتي تجمع بين المغامرة والكوميديا في إطار إنساني خفيف.



فيلم "ابن مين فيهم؟" من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، وبطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، مع العديد من النجوم الذين يظهرون تباعًا خلال أحداث الفيلم، تبدأ بظهور خاص للفنانة الكبيرة هالة فاخر، إلى جانب ضيوف الشرف شيماء سيف، ودينا محسن (ويزو)، ورانيا يوسف، وانتصار، بمشاركة محمد طعيمة، وزينة منصور، وداليا العمري.



وتدور أحداث الفيلم حول "رشدي"، رجل أعمال مستهتر، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة عمته وتركها له ميراثًا ضخمًا، لكن بشرط واحد فقط: أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. وهنا تدخل المحامية "ماجدة" إلى حياته، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمفارقات، في محاولة لاكتشاف الحقيقة والإجابة عن السؤال الذي يحمله عنوان الفيلم: "ابن مين فيهم؟"