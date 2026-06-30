الداخلية تكشف تفاصيل تكبيل شخص لكلبين ووضعهما فى تروسيكل بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد كلبين ووضعهم داخل مركبة "تروسيكل" بالمنوفية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 29/ الجارى لقيام الكلبين بالنباح أمام مسكنه مما تسبب فى إزعاجه فقام بتقييدهما ووضعهما داخل مركبة التروسيكل ونقلهما لأحد المناطق الزراعية البعيدة عن مسكنه وقام بتركهما عقب ذلك.

تم التحفظ على المركبة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





