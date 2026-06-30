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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمن الغربية يدفع بقوات الإنقاذ النهري.. البحث عن شاب غارق في مياه ترعة القاصد بقطور

غريق الغربية
غريق الغربية
الغربية أحمد علي

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل بقوات الإنقاذ النهري للبحث عن شاب غارق في مياه ترعة القاصد أثناء استحمامه وجرفه التيار.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة  


كما تمكنت الجهات المعنية من انتشال جثمان الشاب الضحية ونقل إلي مشرحة مستشفي قطور العام .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث.

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم انتشال جثمان الشاب محمد رجب 19 سنة ونقل بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى قطور .

انتشال جثمان 

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية غريق قطور أمن الغربية ترعة القاصد

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