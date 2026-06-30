القبض على فرد شرطة بالمعاش تشاجر مع طليق شقيقته بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام فرد شرطة وبعض أفراد أسرته بممارسة أعمال البلطجة والتعدى عليه بالسب والضرب وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين حدوث خلافات أسرية بين القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ) ، والمشكو فى حقهما (شقيق طليقتة "فرد شرطة بالمعاش" - ووالده – وعاطل - مقيمين بذات الدائرة) تطورت إلى مشاجرة محرر بشأنها عدد من المحاضر آخرهم بتاريخ 26/الجارى لخلافات حول قائمة المنقولات الزوجية وحضانة الأطفال دون إحداث إصابات ، أمكن ضبط الطرفين ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





