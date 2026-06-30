قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النرويج تتفوق على كوت ديفوار بهدف في الشوط الأول بالمونديال
بدء عزاء شقيق سهير شلبي بمسجد حسين صدقي في المعادي
البحرية الأمريكية ترفع مستوى التهديد في مضيق هرمز
حق المواطنة بالولادة.. ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا ويدعو الكونجرس للتحرك
مش سر حربي | أحمد موسى : لدينا أنظمة خاصة بالمراقبة والمتابعة والرصد والاكتشاف المبكر
خالد يوسف : 30 يونيو مش ثورة فوتوشوب .. ورأيت من الجو ملايين المصريين بالمحافظات
الجيش الروسي يستهدف محطات كهرباء تستخدمها القوات الأوكرانية في زابوروجيه
في الذكرى 13 للثورة| أحمد موسى يكشف تفاصيل مثيرة عن أحداث 30 يونيو
الشرطة الإيطالية تعتقل أربعة أشخاص في انفجار استهدف صحفياً
أبو العينين : أزمة مضيق هرمز فرصة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة الطاقة
ريال مدريد يجهز عرضا قياسيا لضم أوليس.. والصفقة قد تتجاوز انتقال نيمار
عبد المجيد محمود : 30 يونيو ثورة استرداد وطن اختطفه الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ميراث الغضب .. قرار عاجل ضد قاتل شقيقه رئيس قرية إدفا بسوهاج

الفقيد
الفقيد
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج، حبس المتهم بإنهاء حياة شقيقه، رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يأتي ذلك في القضية التي أثارت حالة واسعة من الحزن والصدمة بين أهالي المحافظة، بعدما تحولت خلافات عائلية على الميراث إلى جريمة مأساوية انتهت بمقتل أحد القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ماذا حدث؟

وجاء قرار الحبس عقب استجواب المتهم ومواجهته بالتحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، والتي كشفت تفاصيل الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود، للوقوف على جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول أحمد محمود خليل، رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا، إلى مستشفى سوهاج العام مصابًا بطلق ناري، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، بقيادة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم، حيث تبين من التحريات الأولية أن خلافًا عائليًا نشب بين المجني عليه وشقيقه بسبب تقسيم الميراث داخل مسقط رأسهما بدائرة مركز أخميم، قبل أن يتطور إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على إطلاق عيار ناري أصاب شقيقه إصابة قاتلة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم في وقت وجيز، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل عرضه على جهات التحقيق التي أصدرت قرارها بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال باقي الإجراءات القانونية.

وكانت الواقعة قد خلفت حالة من الصدمة بين أبناء قرية إدفا والعاملين بالإدارة المحلية، نظرًا للمكانة التي كان يحظى بها المجني عليه، والذي عرف بين زملائه وأهالي القرية بحسن الخلق والاجتهاد في أداء عمله، وهو ما جعل خبر وفاته يترك أثرًا بالغًا داخل المحافظة.

وفي أعقاب الحادث، نعى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه لوفاته، ومؤكدًا أن المحافظة فقدت أحد كوادرها التنفيذية المخلصة، الذين قدموا جهودًا ملموسة في خدمة المواطنين، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وتواصل جهات التحقيق أعمالها في القضية، من خلال الاستماع إلى أقوال الشهود، ومراجعة التقارير الفنية، واستكمال الأدلة المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، فيما لا تزال الجريمة تثير حالة من الحزن والاستياء، بعدما انتهت خلافات أسرية على الميراث بجريمة أنهت حياة شقيق على يد شقيقه، في مشهد مأساوي هز محافظة سوهاج بأكملها.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج إدفا الميراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

الأهلي

صفقة الأهلي الجديدة في طريقها إلى مغادرة النادي.. ما القصة؟

لب

مادة جديدة لتلوين اللب والسوداني.. هل أصبحت التسالي مصدر قلق على صحتنا؟

مفاجأة لأصحاب المعاشات أقل من 5000 جنيه.. تعرف على قيمة معاشك بعد تطبيق الزيادة الجديدة

لأصحاب المعاشات أقل من 5000 جنيه.. تعرف على قيمة الزيادة الجديدة

بالصور

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

10 علامات خفية تؤكد الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهل هذه التغيرات

علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد