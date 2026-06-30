ميراث الغضب .. قرار عاجل ضد قاتل شقيقه رئيس قرية إدفا بسوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج، حبس المتهم بإنهاء حياة شقيقه، رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يأتي ذلك في القضية التي أثارت حالة واسعة من الحزن والصدمة بين أهالي المحافظة، بعدما تحولت خلافات عائلية على الميراث إلى جريمة مأساوية انتهت بمقتل أحد القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ماذا حدث؟

وجاء قرار الحبس عقب استجواب المتهم ومواجهته بالتحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، والتي كشفت تفاصيل الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود، للوقوف على جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول أحمد محمود خليل، رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا، إلى مستشفى سوهاج العام مصابًا بطلق ناري، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، بقيادة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم، حيث تبين من التحريات الأولية أن خلافًا عائليًا نشب بين المجني عليه وشقيقه بسبب تقسيم الميراث داخل مسقط رأسهما بدائرة مركز أخميم، قبل أن يتطور إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على إطلاق عيار ناري أصاب شقيقه إصابة قاتلة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم في وقت وجيز، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل عرضه على جهات التحقيق التي أصدرت قرارها بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال باقي الإجراءات القانونية.

وكانت الواقعة قد خلفت حالة من الصدمة بين أبناء قرية إدفا والعاملين بالإدارة المحلية، نظرًا للمكانة التي كان يحظى بها المجني عليه، والذي عرف بين زملائه وأهالي القرية بحسن الخلق والاجتهاد في أداء عمله، وهو ما جعل خبر وفاته يترك أثرًا بالغًا داخل المحافظة.

وفي أعقاب الحادث، نعى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه لوفاته، ومؤكدًا أن المحافظة فقدت أحد كوادرها التنفيذية المخلصة، الذين قدموا جهودًا ملموسة في خدمة المواطنين، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وتواصل جهات التحقيق أعمالها في القضية، من خلال الاستماع إلى أقوال الشهود، ومراجعة التقارير الفنية، واستكمال الأدلة المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، فيما لا تزال الجريمة تثير حالة من الحزن والاستياء، بعدما انتهت خلافات أسرية على الميراث بجريمة أنهت حياة شقيق على يد شقيقه، في مشهد مأساوي هز محافظة سوهاج بأكملها.