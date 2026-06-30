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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع انقلاب ميكروباص في ترعة الفاروقية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع محافظة سوهاج، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة الفاروقية على الطريق السريع القبلي أمام خزان نجع حمادي، بدائرة مركز دار السلام جنوبي شرق سوهاج، وذلك لنقل المصابين والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

وجاء تحرك سيارات الإسعاف فور ورود بلاغ بوقوع الحادث، حيث انتقلت الأطقم الطبية بالتزامن مع قوات الشرطة وفرق الإنقاذ إلى مكان البلاغ، وبدأت في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ماذا حدث؟

وكان الحادث قد أسفر عن مصرع سيدة مجهولة الهوية، فيما أُصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة، وهم أحمد ج ا، 32 عامًا، من مركز أبو تشت، والذي تم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وخضرة ا م، في العقد الثالث من العمر، بالإضافة إلى سيدة مجهولة الهوية تم تحويلها أيضًا إلى مستشفى سوهاج الجامعي لاستكمال العلاج، بينما نجا 9 آخرون من مستقلي السيارة.

وكان اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة الفاروقية بدائرة مركز شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الضحايا والمصابين من داخل الترعة، فيما نُقل جثمان السيدة المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ميكروباص ترعة

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